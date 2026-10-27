La fuerte pelea entre Argentinos e Independiente Rivadavia: un seguridad agredió a un futbolista

En el último partido de la fecha 14 del Torneo Clausura, hubo un escándalo entre el Bicho y el equipo mendocino.

El encuentro entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, que es el último de la fecha 14 del Torneo Clausura, comenzó caldeado dentro de la cancha, con varios cruces en los primeros minutos de partido entre los jugadores. Esto no es casualidad, ya que es una final anticipada por la Tabla Anual , donde ambos pelean arriba.

Sin embargo, el punto más polémico llegó al finalizar el primer tiempo en La Paternal, cuando una fuerte pelea se desató entre ambos planteles, lo que generó un tumulto que tardó varios minutos en disolverse.

El escándalo comenzó cuando un seguridad del equipo mendocino tomó del cuello a Mateo Mendoza, que estaba en el banco de suplentes del Bicho y se encontraba discutiendo con Matías Fernández.

Esto se elevó a varios empujones, manotazos e insultos entre integrantes de ambos equipos, y un fuerte reclamo por el accionar de la seguridad del visitante. Finalmente, Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, se metió a separar y poner paños fríos a la situación.

¡TENSIÓN EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!



Los jugadores de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se cruzaron entre ellos y con algunas personas de la seguridad.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/pIHCW8IIYy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 27, 2026

Así fue el partido entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia

Argentinos venció 1-0 a Independiente Rivadavia y volvió a igualar a Boca en la cima de la tabla anual y a Rosario Central en la zona B del Clausura. El gol lo hizo Sebastián Prieto a los 22 minutos del segundo tiempo.

En la primera parte hubo pocas situaciones, siendo la más clara el gol anulado a Fernández por offside a los cinco minutos de juego. Luego, el Bicho tuvo una jugada con varias carambolas dentro del área pero no llegó a empujarla.

Durante la segunda mitad, Argentinos salió a buscarlo y se encontró con el gol con un remate de larga distancia de Prieto, que metió un zurdazo que, con complicidad del arquero Bolcato se metió en el palo izquierdo.

¡BOMBAZO DE PRIETO Y ARGENTINOS SE PUSO 1-0!



El defensor del Bicho sacó un zurdazo desde larga distancia y sorprendió a Bolcato para adelantar a su equipo ante Independiente Rivadavia.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/9vfzpWklKG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 27, 2026

La Lepra Mendocina tuvo la más clara para empatarlo en los pies de Bucca, que encontró la pelota en la puerta del área chica tras varios centros y elevó su remate por arriba del travesaño.

BUCCA SE PERDIÓ EL EMPATE DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA



El jugador de la Lepra remató adentro del área y la pelota se fue por arriba del travesaño#LPFxTNTSports pic.twitter.com/S5u8YSuUoQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 27, 2026

Esta victoria deja la tabla anual en llamas, con Argentinos y Boca liderando con 57 puntos, pero con el Xeneize teniendo mejor diferencia de gol. Central está al acecho con 56 y Vélez con 55, mientras que Independiente Rivadavia quedó sexto con 53 unidades.

Los partidos que definirán la tabla anual

A falta de solo dos fechas para definir al campeón de la tabla anual y a los clasificados para los playoffs del Torneo Clausura, así está el fixture de cada uno de los equipos que pelean: