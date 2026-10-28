Tras la victoria de Argentinos Juniors, así quedó la tabla anual a falta de dos fechas

El Bicho derrotó a Independiente Rivadavia en el cierre del capítulo 14 del Clausura y se subió a lo más alto.

Argentinos Juniors venció 1-0 a Independiente Rivadavia , alcanzó a Boca en la cima de la tabla anual de la Liga Profesional y dejó una definición apasionante para las últimas dos jornadas. Con ocho equipos todavía con chances matemáticas de quedarse con el primer puesto, el Superclásico del próximo domingo puede resultar determinante.

El Bicho se impuso este martes en La Paternal con un gol de Sebastián Prieto , a los 22 minutos del segundo tiempo, y llegó a los 57 puntos , la misma cantidad que tiene Boca.

Sin embargo, el Xeneize conserva el liderazgo gracias a una mejor diferencia de gol: +21 contra +11 del conjunto de La Paternal.

La victoria también le permitió a Argentinos asegurarse un lugar en los playoffs del Torneo Clausura y seguir en carrera por el primer puesto de la clasificación acumulada de la temporada. En cambio, Independiente Rivadavia quedó con 54 unidades y tendrá que recuperarse en las dos fechas restantes para sostener sus aspiraciones.

¡BOMBAZO DE PRIETO Y ARGENTINOS SE PUSO 1-0! El defensor del Bicho sacó un zurdazo desde larga distancia y sorprendió a Bolcato para adelantar a su equipo ante Independiente Rivadavia.#LPFxTNTSports https://t.co/9vfzpWklKG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 27, 2026

Cómo está la tabla anual

A falta de dos jornadas, la pelea por el primer puesto tiene ocho protagonistas. Detrás de Boca y Argentinos aparece Rosario Central, con 56 puntos, seguido por Vélez, que suma 55. Más atrás están Independiente Rivadavia, Instituto, River y Gimnasia de La Plata.

La tabla anual no solo define al equipo que termina en lo más alto, sino que también resulta clave para la clasificación a las copas internacionales de 2027. Por eso, cada punto puede modificar el panorama en una recta final que tendrá cruces directos y partidos decisivos.

El camino de los ocho candidatos

La fecha 15 tendrá como principal atractivo el Superclásico entre Boca y River, programado para el domingo en La Bombonera. El Xeneize buscará sostener la punta, mientras que el Millonario, con 52 puntos, necesita ganar para mantenerse en la pelea.

Argentinos Juniors visitará a Atlético Tucumán y luego recibirá a Huracán. Rosario Central jugará ante Sarmiento en Junín y cerrará frente a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Vélez será local de San Lorenzo antes de visitar a Unión.

Por su parte, Independiente Rivadavia enfrentará a Banfield y luego disputará un clásico mendocino ante Gimnasia. Instituto jugará frente a Estudiantes de La Plata y Newell's, mientras que Gimnasia se medirá con Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano.

El panorama promete cambiar de una jornada a otra. Con Boca y Argentinos igualados en puntos, pero con el Xeneize mejor ubicado por diferencia de gol, la definición sigue abierta. El Superclásico aparece como uno de los partidos que pueden marcar el rumbo de la tabla anual, aunque todavía quedarán 90 minutos más para resolver la temporada.