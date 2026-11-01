Montiel explicó su gesto a la hinchada de Boca y habló del arbitraje

El lateral justificó la chicana tras ser expulsado y enumeró las decisiones que, según sostuvo, perjudicaron a River.

Gonzalo Montiel se fue expulsado en el Superclásico que River perdió 1 a 0.

Gonzalo Montiel terminó el Superclásico como uno de los protagonistas de una tarde cargada de tensión en La Bombonera . El lateral de River fue expulsado durante el segundo tiempo de la derrota 1-0 ante Boca y, antes de retirarse, protagonizó un intercambio con los simpatizantes locales que rápidamente se viralizó.

Montiel realizó gestos hacia la tribuna, se señaló y levantó un dedo mientras abandonaba el campo. Después del encuentro aclaró qué quiso representar: “ Los gestos para los hinchas son chicanas de partido. Me escupieron, tiraron cosas y yo les dije que di la vuelta en la final de la Copa Libertadores ”.

ASÍ SE RETIRÓ MONTIEL DE LA BOMBONERA TRAS SER EXPULSADO. El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/PWVHVJrf8E

La referencia estuvo vinculada a su pasado con River y a uno de los episodios más importantes de su carrera. Sin embargo, el campeón del mundo dedicó la mayor parte de sus declaraciones posteriores a cuestionar las decisiones de Nicolás Ramírez, árbitro de un partido que terminó con dos expulsados del Millonario y diez tarjetas.

“Hubo jugadas puntuales donde el árbitro nos condicionó”, sostuvo Montiel. El defensor recibió la roja directa por una infracción sobre Lautaro Blanco, una sanción que comparó con una acción anterior del lateral de Boca sobre Tobías Andrada. “La jugada de Blanco es igual que la mía, a Blanco le saca amarilla y a mí me expulsa”, afirmó.

Los reclamos que enumeró Montiel

El lateral no se limitó a su expulsión. También reclamó por dos supuestos penales contra Nicolás Otamendi y por situaciones protagonizadas por Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo y Alan Velasco.

Según Montiel, Paredes ya estaba amonestado cuando cometió otra infracción que merecía tarjeta. También señaló que Di Lollo, quien tenía amarilla, protagonizó una de las acciones sobre Otamendi y cuestionó una caída de Velasco que consideró simulación. “Habría que preguntarle al árbitro a ver por qué tomó esas decisiones que nos jugaron en contra”, agregó.

Montiel reveló además que mantuvo un intercambio directo con Ramírez y aseguró que no encontró una explicación satisfactoria. “No tenía argumentos, no tenía fundamentos para explicar lo que pasaba. Hay que ver con qué criterios saca las amarillas y las rojas”, expresó.

Una tarde que terminó con River con nueve

La primera expulsión había llegado antes de los diez minutos. Lucas Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel y, después de una revisión del VAR encabezado por Silvio Trucco, Ramírez interpretó que había evitado una ocasión manifiesta de gol.

Con superioridad numérica, Boca encontró el 1-0 a los 27 minutos mediante un cabezazo de Di Lollo tras un córner ejecutado por Sebastián Villa.

La posterior roja a Montiel terminó de encender al banco visitante. Leonardo Ponzio se dirigió al juez y las cámaras registraron su reclamo: “Cumpliste, ey, cumpliste”. Tras el encuentro, el entrenador también cuestionó que acciones similares hubieran recibido sanciones diferentes.

Montiel resumió su sensación con una frase contundente: “Me voy con mucha bronca, mucha impotencia. No nos gusta perder, pero más así con todo lo que pasó. No es normal lo que pasó hoy”.

La derrota dejó a River sin puntos, con nueve futbolistas y con una discusión que continuó mucho después del pitazo final.