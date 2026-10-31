¿Cómo y cuándo aplicará CALF el descuento del 30% en las boletas de la luz?

La cooperativa eléctrica solicitó al gobierno provincial que instrumente un mecanismo para financiar esa quita. Se trata de entre 1.600 y 2.100 millones de pesos por mes.

El gobernador Rolando Figueroa , junto a representantes de nueve municipios y cuatro cooperativas eléctricas, firmaron esta semana un acta de compromiso para implementar la Tarifa Neuquina y llevar ese beneficio, con un descuento de un 30 por ciento, a unos 250.000 usuarios residenciales de la provincia.

La medida, que ya fue aplicada por la administración provincial para usuarios del EPEN , cuenta con más de 37.000 solicitudes de inscripción, cuya mayoría fue aprobada para las boletas que llegarán en noviembre.

Pero para que esto se implemente, por ejemplo, en Neuquén capital, todavía restan definir varios aspectos que el presidente de CALF, Marcelo Severini , le planteó a Figueroa.

El principal, es establecer de qué manera se va a financiar a la cooperativa eléctrica lo que dejaría de percibir al aplicar ese 30 por ciento de descuento. “Sin la asistencia de la provincia es imposible materializarlo”, explicó Carlos Quintriqueo, vicepresidente segundo de CALF, en diálogo con LU5.

Sebastián Fariña Petersen

Financiamiento

Desde CALF se indicó que en el decreto que reglamente la medida anunciada por el Ejecutivo neuquino se deberá incorporar el mecanismo por el cual la provincia asistirá para suplir esa quita que la cooperativa dejará de percibir, estimada entre 1.600 y 2.100 millones de pesos mensuales.

Para el caso de las localidades donde el servicio lo brinda el EPEN se estableció un subsidio a través de las regalías, que permitirá dar ese descuento a los usuarios.

En este sentido, CALF propuso que el financiamiento se haga a través de la puesta en vigencia de la ley 3442, del pago de canon por el uso del agua a las empresas hidroeléctricas. Un mecanismo por el cual, según la cooperativa, se podrían recaudar alrededor 290 millones de dólares al año.

“La ley habilita destinar esos fondos a nueva generación eléctrica, paneles solares y también para subsidiar tarifa, que en este caso alcanzaría y con holgura”, advirtió Quintriqueo.

Descuento

De concretarse la aplicación de este descuento del 30 por ciento para los usuarios de CALF (y lo mismo para el resto de las cooperativas eléctricas de la provincia) se hará sobre el valor de la tarifa y no sobre el monto total de la factura.

Con relación a los tiempos, Quintriqueo explicó que primero se necesita que el decreto fije la manera en que se financiará esta quita y, si eso se logra concretar la semana entrante, la aplicación del descuento podría empezar a regir a partir de diciembre.

“Necesitamos tener el decreto para garantizar los fondos y, si eso sale prontamente, va a ser un trámite, más allá de que tendrá que pasar por el Concejo Deliberante de Neuquén para ser aprobado por ordenanza. Todo va a depender de la celeridad del gobierno provincial”, aseguró.