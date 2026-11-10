Las chicas argentinas dejan todo y logran marcas históricas en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La delegación argentina continúa sumando experiencias en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 , con jóvenes deportistas que se enfrentan a la exigencia de una competencia internacional y buscan dejar su marca. En ese camino, Irene Saray Pernía y Julia Victoria Lambert completaron sus respectivas participaciones en atletismo y ciclismo, con resultados que reflejan el desafío de medirse ante las mejores promesas del mundo.

Pernía tuvo una de las actuaciones más destacadas para el atletismo argentino. La bonaerense disputó la final de los 1500 metros en el Complexe Iba Mar Diop y terminó en el séptimo puesto , con un tiempo de 4:39.55 . En una carrera táctica y exigente, bajo el sol de Dakar, la representante nacional logró sostenerse en el grupo de vanguardia y pelear hasta la recta final.

La atleta llegó a la cita después de una preparación de 22 días en la altura de Cachi, Salta, junto a su entrenadora Ariana Urfini. El trabajo previo le permitió afrontar una prueba de alto nivel, aunque la propia Pernía reconoció que se quedó con sensaciones encontradas por no poder mejorar su marca.

Fotos: Sergio Dovio

“Lo venimos soñando desde hace años a esto, es como que todavía no lo puedo creer”, expresó después de la carrera. También destacó que “la experiencia fue muy hermosa”, aunque admitió: “Me quedan sensaciones agridulces, no esperaba una medalla, pero me hubiese gustado mejorar el tiempo. En parte corrí y ya está, pero me hubiese gustado poder dar más”.

Más allá de la posición final, Pernía valoró la posibilidad de representar al país en una competencia de semejante magnitud. “Es un honor, un honor poder llevar estos colores a otro continente con todos los países”, señaló. La atleta ya piensa en sus próximos desafíos, entre ellos el Sudamericano Sub-18 de diciembre, y mantiene el sueño de volver a una cita olímpica para buscar una medalla.

Fotos: Sergio Dovio

Julia Lambert, dos pruebas y una experiencia internacional

En ciclismo, Julia Victoria Lambert completó sus dos presentaciones en Dakar. La rafaelina de 17 años disputó primero la prueba de ruta, sobre un recorrido de 59,5 kilómetros, y terminó en el puesto 32 entre 35 competidoras que completaron la carrera.

La prueba se desarrolló sobre la costa atlántica de Dakar, en Corniche Ouest, con temperaturas superiores a los 30 grados y un circuito que presentó subidas poco habituales para la ciclista santafesina. Lambert logró mantenerse cerca del pelotón de vanguardia durante las primeras vueltas, pero el desgaste físico la fue relegando en el tramo final. Cruzó la meta con un tiempo de 1:42:06.

Fotos: Sergio Dovio

“Íbamos bien hasta que, faltando tres vueltas, exploté en las piernas. Empezaron a pegar piques y me quedé atrás, pero pude terminar la carrera, que es lo importante. Fue muy duro”, contó después de la competencia.

La ciclista también explicó las dificultades que encontró en el recorrido: “Hacía demasiado calor, me tiraba agua cada dos por tres. Además, este circuito tiene montaña y yo, al ser de Santa Fe, no tengo nada de esto, como mucho un puente. En la subida se me hacía demasiado duro y me quedaba un poco atrás”.

Fotos: Sergio Dovio

Lambert volvió a competir este martes en la contrarreloj individual, sobre un trazado de 8,5 kilómetros en Corniche West. En su segunda presentación, la argentina finalizó en el puesto 31, con un registro de 13:35.96, a 2 minutos y 3 segundos de la ganadora, la kazaja Anel Tashbay.

De esta manera, la rafaelina cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud con dos pruebas completadas y la experiencia de competir en el máximo nivel internacional juvenil. La propia deportista reconoció que no se iba completamente conforme con el resultado de ruta, pero valoró el aprendizaje que le deja la competencia.

“Mi sueño es ser campeona olímpica”, había expresado Lambert, con la mirada puesta en el futuro. Su paso por Dakar representa un nuevo escalón en ese camino.

Fotos: Sergio Dovio

El valor de competir

Las actuaciones de Pernía y Lambert se suman a la experiencia de una delegación argentina que continúa compitiendo en Senegal. En el caso de la atleta de 1500 metros, el séptimo puesto en una final olímpica juvenil representa una actuación de relevancia, mientras que la ciclista rafaelina pudo completar dos exigentes pruebas frente a rivales de distintas partes del mundo.

Los resultados no se explican solamente por las posiciones finales. También forman parte del recorrido deportivo de dos jóvenes que llegaron a Dakar después de una preparación intensa y que tuvieron que adaptarse a escenarios, ritmos y condiciones diferentes a las habituales.

Con la camiseta argentina, ambas dejaron su esfuerzo en la pista y en la ruta. Pernía y Lambert terminaron sus competencias con la experiencia de haber representado al país en una cita olímpica y con nuevos objetivos por delante.