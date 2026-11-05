Cecilia Dieleke hizo historia en Dakar: ganó su tercera medalla y es récord para Argentina

La nadadora consiguió el bronce en los 50 metros espalda con un tiempo de 28.83 y alcanzó su tercer podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La natación argentina tiene una nueva protagonista histórica. Cecilia Dieleke volvió a subirse al podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y consiguió su tercera medalla en la competencia. La bonaerense obtuvo el bronce en los 50 metros espalda , con un registro de 28.83 , y alcanzó una marca inédita para la delegación nacional.

La nadadora de 17 años ya había dejado su sello en Senegal con dos actuaciones destacadas. Primero conquistó la medalla de oro en los 200 metros espalda , con un tiempo de 2:10.05 que además significó un nuevo récord argentino y sudamericano. Luego, el martes, sumó el bronce en los 100 metros espalda , al completar la prueba en 1:00.83.

Con la nueva presea, Dieleke llegó a tres medallas en una misma edición y se convirtió en la deportista argentina más ganadora en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Un logro que corona una temporada extraordinaria y confirma su proyección dentro de la natación nacional.

Fotos: Sergio Dovio

Después de su nueva conquista, la nadadora compartió sus sensaciones en diálogo exclusivo con Sergio Dovio para LM Neuquén. “Estoy muy contenta por poder dejar a Argentina lo más alto posible y demostrar todo lo que entreno para poder estar acá. Así que estoy muy feliz”, expresó.

La deportista también quiso destacar a todas las personas que la acompañan en su camino y que hacen posible su participación en una competencia internacional de esta magnitud.

“Siempre se lo dedico a todos porque todos siempre ponen su granito de arena para que yo pueda estar acá. Mi familia, los entrenadores, mis amigos, la gente que está detrás del ENARD, la Secretaría (de Deportes), todos me ayudan todos los días a poder estar acá”, agregó.

Una temporada inolvidable para Dieleke

El crecimiento de Cecilia no es una casualidad. Durante 2026 ya había tenido actuaciones sobresalientes en competencias internacionales y llegó a Dakar después de destacarse en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, donde fue la máxima medallista argentina con siete podios: tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce.

En Senegal, además, tuvo el privilegio de ser una de las abanderadas de la delegación nacional durante la ceremonia inaugural. Pocos días después transformó ese reconocimiento en resultados deportivos y abrió su participación con una consagración histórica.

El oro en los 200 metros espalda, los bronces en 100 y 50 metros de la misma especialidad y el récord como máxima medallista argentina del evento construyen una actuación que quedará en la historia del deporte nacional.

Con apenas 17 años, Cecilia Dieleke ya dejó una huella en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y detrás de cada medalla, como ella misma se encargó de remarcar, hay un trabajo colectivo que involucra a su familia, entrenadores, amigos e instituciones que acompañan su desarrollo.