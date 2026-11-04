Dakar hace historia con los Juegos Olímpicos de la Juventud: las fotos exclusivas de Sergio Dovio para LM Neuquén

Senegal recibe por primera vez una competencia olímpica en territorio africano. La delegación argentina ya consiguió cuatro medallas, entre ellas el bronce de Los Pumitas en rugby seven.

El deporte mundial vive una semana histórica en Senegal , donde se desarrollan los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 , el primer acontecimiento olímpico que se realiza en territorio africano. Con miles de atletas de distintos países, competencias en múltiples disciplinas y escenarios repartidos entre Dakar, Diamniadio y Saly, el evento pone a África en el centro de la escena deportiva internacional.

En ese contexto, Sergio Dovio llegó a Senegal para seguir de cerca la competencia y compartir con LMNeuquén una serie de fotografías exclusivas.

Acostumbrado a recorrer grandes acontecimientos deportivos, vuelve a estar presente en una cita internacional que reúne a jóvenes deportistas y que tiene una particularidad: la escasa presencia de prensa acreditada de distintos lugares del mundo.

Las imágenes permiten acercarse a la experiencia de los Juegos desde adentro, con postales de las competencias, los protagonistas y el ambiente que se vive en las sedes. Una mirada especial sobre un evento que, además de la actividad deportiva, representa un acontecimiento histórico para el continente anfitrión.

Dakar 2026: los datos principales de los Juegos

La competencia se desarrolla del 31 de octubre al 13 de noviembre y reúne a alrededor de 2.650 atletas, de entre 14 y 17 años, representantes de 204 comités olímpicos nacionales y del equipo olímpico de refugiados.

El programa contempla 25 deportes y 153 pruebas con medallas, además de otras diez disciplinas de participación y promoción deportiva. Las actividades se distribuyen en tres sedes: Dakar, Diamniadio y Saly, con el objetivo de acercar la competencia a diferentes sectores de Senegal.

La edición también marca un hito para el movimiento olímpico: es la primera vez que un evento de estas características se realiza en África. La organización busca que los Juegos dejen un legado deportivo y social, con infraestructura, formación y oportunidades para los jóvenes del país.

Argentina ya subió al podio

La delegación argentina tuvo un comienzo destacado y ya consiguió cuatro medallas: una de oro y tres de bronce.

La primera gran alegría llegó con Cecilia Dieleke, quien se consagró campeona en los 200 metros espalda de natación. La abanderada argentina ganó la final con un tiempo de 2:10.05 y abrió el medallero nacional en Dakar.

También hubo podios en judo y natación, mientras que Los Pumitas consiguieron una medalla de bronce en rugby seven masculino. El equipo argentino se recuperó de la derrota en semifinales ante Sudáfrica y venció a Canadá en el partido por el tercer puesto.

La actividad continúa en distintas disciplinas, con representantes nacionales que buscan avanzar en sus respectivas competencias y sumar nuevas experiencias en una cita que funciona como plataforma de desarrollo para futuros atletas olímpicos.

Los Pumitas ganaron el bronce en Dakar

La selección argentina masculina de rugby seven se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud. En el partido por el tercer puesto, Los Pumitas derrotaron a Canadá por un contundente 36-5 y cerraron su participación en el podio.

El equipo había comenzado con dos victorias en la fase de grupos: 49-0 ante Uganda y 31-5 frente a Japón. Luego perdió 24-7 contra Francia, pero avanzó a semifinales, donde cayó ante Sudáfrica por 24-12.

En el encuentro por el bronce, Argentina dominó y se impuso con tries de Federico Anderson (3), Ramón Benedit, Tomás Galetti y Santiago Martos, además de las conversiones de Federico Kantz y Benjamín Fossati.

De esta manera, el seleccionado juvenil argentino volvió a subir al podio en el rugby seven de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Había conseguido la plata en Nankín 2014 y el oro en Buenos Aires 2018.

El título en Dakar quedó para Francia, que venció a Sudáfrica por 26-19 en la final.