Nicolás Ramírez no dirigirá en la próxima fecha: por qué no fue designado tras el polémico Boca-River
En las últimas horas se confirmó que no estará encargado de ningún partido tras el Superclásico.
Nicolás Ramírez quedó en el centro de los cuestionamientos en el fútbol nacional debido a su floja actuación en el Superclásico donde Boca se quedó con la victoria por 1-0 ante River en La Bombonera, en una tarde donde el encargado de impartir justicia expulsó a dos jugadores del visitante de forma polémica entre otras jugadas que generaron la furia en el millonario.
Luego de un rendimiento paupérrimo en la fecha 15, que ya es historia, el árbitro no fue designado para la siguiente fecha que comenzará este jueves. Según se conoció la decisión fue tomada por su parte debido a un motivo puntual y en específico.
Por qué Ramírez no dirige la próxima fecha
Según trascendió en las últimas horas, luego de que se confirme de forma oficial que no será parte de la fecha, se conoció que pidió licencia debido a que debe realizarse una intervención quirúrgica que estaba previamente programada. Lejos de lo previsto, su ausencia no tiene que ver con lo hecho en el partido Boca-River.
Los árbitros para la Fecha 16
Jueves 5 de noviembre
15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Franco Moron
- VAR: José Carreras
- AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Javier Uziga
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Lucas Cavallero
Viernes 6 de noviembre
15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Federico Cano
- Árbitro asistente 2: Juan Racciardi
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Iván Núñez
19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Diego Romero
19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Martín Desposito
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Maximiliano López Monti
19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Juan Del Fueyo
22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Gonzalo Pereira
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Carla López
22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Maximiliano Manduca
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
- Cuarto árbitro: Matías Billone
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Ernesto Callegari
Sábado 7 de noviembre
15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Diego Verlota
15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Maximiliano Macheroni
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Antonella Pajon
- Cuarto árbitro: Guillermo González
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Gastón Iglesias
17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Bruno Amiconi
17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Jorge Broggi
17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Walter Ferreyra
22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 8 de noviembre
19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
- Cuarto árbitro: Federico Benites
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Lucas Comesaña
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