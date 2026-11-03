Definición de la tabla anual: AFA organizará una conferencia con los tres equipos que pelean el título

Jugadores y técnicos de Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central hablarán juntos ante la prensa en la previa de la última fecha.

Habrá una conferencia conjunta con los equipos que definen la tabla anual.

La definición de la tabla anual será el gran atractivo del fin de semana: Boca , Argentinos Juniors y Rosario Central definirán al campeón del torneo largo en una jornada que se jugará en simultáneo el sábado a las 17:30.

La AFA decidió que los tres equipos realicen una conferencia de prensa conjunta el jueves 5 de noviembre a las 17 hs, en el predio Lionel Andrés Messi. Esta iniciativa puede tener de trasfondo la polémica con River del fin de semana pasado, cuando canceló su presencia en la conferencia previa al superclásico.

La Liga Profesional emitió un comunicado en el que confirmó quienes serán los asistentes a la conferencia, que lleva el nombre "Rivales, no enemigos". Leandro Paredes irá por el lado de Boca, Nicolás Oroz por el Bicho y Gastón Ávila de parte de Rosario Central.

También asistirán los entrenadores de las tres instituciones: Rodolfo Arruabarrena, Nicolás Diez y Jorge Almirón. Por otro lado, los presidentes Juan Román Riquelme, Cristian Malaspina y Gonzalo Belloso dirán presente y serán recibidos por Chiqui Tapia, pero no responderán preguntas a la prensa.

#ConferenciaLPF | Los jugadores y directores técnicos de los candidatos al Campeón de Liga se harán presentes frente a los medios en conferencia de prensa.



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La Liga también confirmó a los árbitros para estos tres encuentros: en La Paternal impartirá justicia Pablo Dóvalo, en Rosario estará Hernán Mastrángelo y en La Bombonera Sebastián Zunino.

Cabe recordar que el Xeneize y el Bicho están en igualdad de puntos con 60 unidades, mientras que Central tiene 59, por lo que debe esperar que ambos pierdan puntos. Boca recibe a Defensa y Justicia y con una victoria puede asegurarse el título (tiene una mayor diferencia de gol), Argentinos juega ante Huracán y el Canalla disputa su encuentro contra el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.

ÁRBITROS CONFIRMADOS PARA LA DEFINICIÓN



Mediante sus redes sociales, la Liga Profesional informó las autoridades que impartirán justicia en los partidos de la fecha 16 del Clausura y está todo listo para el desenlace de la tabla anual.



Boca vs. Defensa y Justicia:… pic.twitter.com/pcZC1KPgC0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2026

El presidente de Rosario Central anunció que no se presentará a la reelección

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, confirmó que no se presentará a las próximas elecciones, programadas para el 20 de diciembre, por lo que no podrá buscar la reelección como presidente de la institución.

Mediante una carta pública, el máximo dirigente del Canalla comunicó que no integrará ninguna lista ni formará parte de la futura comisión directiva debido a una situación familiar impostergable que requerirá su atención exclusiva.

Asimismo, Belloso recordó que este 7 de noviembre expirará el plazo límite para presentar la lista del espacio "Raza Canalla", y aclaró que mantendrá todas sus responsabilidades al frente de la entidad hasta que asuman las nuevas autoridades.

A mi querido Pueblo Canalla: pic.twitter.com/Gy1Cinn7lu — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) November 3, 2026

"Rosario Central requiere una dedicación al ciento por ciento, como lo hice en estos cuatro años, en los que el club fue mi absoluta prioridad. Justamente una situación familiar impostergable va a requerir de mi atención y será prioridad para mí de acá en adelante, sin tiempos, hasta que se resuelva", detalló el presidente.

Respecto a su salida, agregó: "Rosario Central es una de las cosas más importantes de mi vida y, de alguna manera, alejarme me provoca mucha tristeza. Me voy con la tranquilidad de haberle devuelto al club algo de todo lo que me dio. Ser presidente y conducir a Rosario Central fue el honor de mi vida".