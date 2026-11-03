Se confirmó el día y horario para definir al campeón de la Tabla Anual: tres clubes pelean por el título

La AFA confirmó cuándo se definirá al campeón de la tabla anual. Contra quién juegan los candidatos al título.

El fútbol argentino está que arde. A falta de una fecha para que termine la etapa regular, todavía está por definirse algunos clubes por clasificar a los playoffs del Torneo Clausura y quién será el campeón de la Tabla Anual, esa tabla de posiciones que brinda un título al ganador desde aquella vez en la que la AFA galardonó a Rosario Central de forma sorpresiva.

Ese sistema de clasificación, que ya le dio el pase a River para la Sudamericana 2027 y a Boca el pasaje para la Libertadores de ese mismo año, está en discusión entre tres clubes importantes: Argentinos Juniors, Boca y el último campeón Rosario Central. Lo cierto es que la definición ya tiene día y horarios confirmados.

En las últimas horas se confirmó cuál será el día y horario confirmado en el que se disputarán los partidos definitorios: será este sábado 7, desde las 17.30

En ese mismo horario el xeneize jugará frente a Defensa y Justicia en La Bombonera, el Bicho de La Paternal jugará frente a Huracán en condición de local y el Canalla será local de Estudiantes de Río Cuarto.

Boca tiene más chances de alcanzar el título, debido a que tiene una sólida diferencia de gol a su favor (+22) mientras que el Bicho corre de atrás (+12). Con una victoria ante el Halcón, el xeneize podría conseguir el título debido a que este rival mencionado tendría que convertirle 12 goles a los de Parque Patricios.

Sin embargo, más allá de esta mejor posición, cualquiera de los tres equipos tienen chances de poder conseguir el título.

River, contra las cuerdas: cuál es la única chance que tiene para clasificar a la Libertadores 2027

River atraviesa un momento complejo. Los resultados futbolísticos no están a la altura de las pretensiones de los hinchas, ni tampoco de las inversiones millonarias que hizo la dirigencia de Stéfano Di Carlo para batallar en todos los frentes. Lo cierto es que no logra hacer pie y tras la derrota en el Superclásico ante Boca, su clasificación a la Copa Libertadores 2027 pende de un hilo.

La derrota consumada ante el xeneize, y la victoria de Independiente Rivadavia de Mendoza por 3-1 ante Banfield de este lunes por la noche, terminaron arrancándole el sueño de clasificar por tabla anual y al millonario le queda solo una bala para intentar clasificar al torneo más importante de Sudamérica. De lo contrario, volverá a disputar la Copa Sudamericana con un plantel donde abundan los millones.

Cuál es la única opción que le queda a River para clasificar a Libertadores

La oportunidad de clasificar a través de la Tabla Anual se cayó a pedazos debido a que no logró los propios resultados ni tampoco se dieron favorablemente los de sus rivales. Es por eso que las posibilidades se acortaron a su máxima expresión.

Al millonario le queda solo una bala: ser campeón del Torneo Clasura para poder obtener el pase.

La Lepra mendocina ganó y sumó en la tabla, mientras que el millonario está octavo con 52 puntos. Los tres primeros equipos podrían liberar dos cupos pero el equipo de Leonardo Ponzio ya no tiene chances de alcanzar los 56 puntos, por más que le gane al descendido Aldosivi en la última fecha para alcanzar el sexto lugar.