Ahora también goleador, el neuquino Agustín Pérez Tapia está encendido en la Liga

El base neuquino es pieza esencial en Peñarol de Mar del Plata, que pelea en las principales posiciones.

Agustín Pérez Tapia volvió a demostrar que atraviesa un gran comienzo de temporada en la Liga Nacional de básquet . El neuquino fue el máximo anotador de Peñarol de Mar del Plata , que se recuperó de la caída ante Quimsa y consiguió una importante victoria como visitante frente a Olímpico de La Banda por 87 a 74 .

El escolta surgido del básquet neuquino terminó con 22 puntos y ocho rebotes en el estadio Vicente Rosales, en una actuación que lo confirmó como una de las principales armas ofensivas del equipo dirigido por Leandro Ramella.

El Milrayitas tuvo un arranque contundente y rápidamente tomó el control del partido. Con un parcial de 11-0, aprovechó las dificultades del conjunto santiagueño para encontrar respuestas y se llevó el primer cuarto por 20-17.

El neuquino defendiendo al viedmense Lucas Pérez.

Olímpico reaccionó en el segundo período y llegó a pasar al frente, pero Peñarol volvió a acomodarse con una buena tarea colectiva. Con Ignacio Bednarek como una de las referencias y Pérez Tapia aportando puntos importantes, la visita se fue al descanso con una ventaja de 43-35.

En el complemento, el conjunto marplatense mantuvo la intensidad defensiva y encontró espacios para ampliar la diferencia. Aunque Olímpico intentó acercarse, el Milrayitas respondió en los momentos importantes y llegó al último cuarto arriba por 67-58.

En el tramo final, Pérez Tapia volvió a ser determinante para sostener la ventaja y Peñarol terminó cerrando el encuentro con autoridad.

Además de los 22 puntos del neuquino, Iván Basualdo aportó 14 unidades y 10 rebotes, mientras que Luciano Guerra sumó 15 puntos. En el local, Austin Wrighten fue el máximo anotador con 18.

Pérez Tapia, protagonista en el buen arranque de Peñarol

La victoria permitió a Peñarol alcanzar su quinta victoria en seis partidos, después de sufrir su primera derrota de la temporada ante Quimsa, único líder hasta el momento. El equipo marplatense se mantiene entre los protagonistas de la competencia y busca sostener el buen comienzo.

Para Pérez Tapia, el partido volvió a ser una muestra de su importancia dentro del plantel. El jugador neuquino, que llegó a Peñarol tras su paso por distintos clubes de la Liga Nacional, continúa sumando protagonismo en la máxima categoría.

Con 22 puntos en La Banda, fue la principal referencia ofensiva de un equipo que necesitaba recuperarse y encontró en el neuquino una de sus respuestas para volver al triunfo.

Además de Agustín, Peñarol tuvo otros puntos altos para construir una victoria importante en La Banda. Luciano Guerra acompañó al neuquino en ofensiva con 15 puntos, mientras que Iván Basualdo completó una destacada tarea en la pintura, con 14 unidades y 10 rebotes, para terminar con un doble-doble. El aporte de ambos fue clave para sostener la diferencia en los momentos en que Olímpico intentó reaccionar.

Del lado del conjunto santiagueño, Austin Wrighten fue el máximo anotador con 18 puntos, aunque no alcanzó para evitar la derrota de su equipo en el Vicente Rosales. Peñarol mostró mayor solidez colectiva y pudo cerrar el encuentro con una diferencia de 13 puntos, tras imponerse por 87 a 74.