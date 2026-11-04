La desgarradora reacción del papá de Jesús de Miguel, el jugador muerto en España

El padre del delantero del Tenerife estaba mirando el partido desde un hotel cuando su hijo arquero del Andorra.

La muerte de Jesús de Miguel , el delantero del CD Tenerife que falleció a los 30 años después de un violento choque con el arquero del Andorra , sigue generando conmoción en el fútbol español. En las últimas horas, se conoció un desgarrador relato sobre cómo vivió su familia el momento del accidente , que ocurrió durante el partido de la Segunda División.

El padre del futbolista estaba siguiendo el encuentro por televisión desde un hotel cuando vio la jugada que terminó con su hijo tendido en el campo de juego.

Alejandro, un vecino de Navahermosa, el pueblo de Toledo donde nació y creció el delantero, contó que el hombre no pudo contener las lágrimas al advertir la gravedad del impacto.

“El papá estaba viendo el partido en el hotel y cuando vio la entrada empezó a llorar y a sentirse mal por su hijo. Viendo la gravedad, enseguida tomó un vuelo y se fue a Tenerife. Eso fue un poco lo que pasó”, relató el vecino en el programa español Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

La familia se encontraba en Navahermosa y, tras observar lo ocurrido, decidió viajar para acompañar al jugador, que había sido trasladado de urgencia a un hospital luego de sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el encuentro.

El choque que terminó en tragedia

El episodio ocurrió el lunes, durante el partido entre Tenerife y FC Andorra, cuando ambos equipos igualaban 2-2 en los minutos finales. El arquero Jesús Owono salió a despejar una pelota y terminó impactando con su rodilla en el pecho de De Miguel, que disputaba la jugada.

El delantero cayó inconsciente y recibió asistencia médica durante varios minutos en el campo de juego. Luego fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde permaneció internado en terapia intensiva.

Aunque inicialmente había sido estabilizado, su estado se agravó y el club confirmó el martes su fallecimiento. Tenía 30 años.

Owono fue expulsado por la acción y el encuentro quedó suspendido. La muerte del futbolista generó una enorme conmoción y también una ola de mensajes contra el arquero, que quedó profundamente afectado por lo ocurrido.

El dolor en Navahermosa

El relato del vecino también reflejó el impacto que tuvo la noticia en la localidad donde De Miguel pasó su infancia. Alejandro recordó el cariño que despertaba el futbolista y destacó su personalidad.

“Es una entrada durísima. Es muy conocido aquí. Él siempre pasaba por acá. La gente lo quería mucho. Era muy simpático, agradable y con muchas ganas de vivir”, expresó.

La alcaldesa de Navahermosa, María Soledad Ortiz, también manifestó el dolor de la comunidad y confirmó que el municipio decretó tres días de duelo oficial, con las banderas a media asta.

El CD Tenerife, por su parte, informó que la despedida del futbolista se realizará en su pueblo natal, una vez que se concrete el traslado del cuerpo desde las Islas Canarias hasta la península.

La tragedia dejó golpeados a sus familiares, compañeros y a una comunidad que lo vio crecer. Mientras el fútbol español continúa expresando sus condolencias, la familia pidió respeto y privacidad en medio del dolor.