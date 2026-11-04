Un futbolista perdió el peluquín en pleno partido y tuvo que jugar con él en la mano: el desopilante video

El blooper ocurrió en el Campeonato Municipal de Fútbol de Imbituba , de Santa Catarina, Brasil. Las carcajadas en la transmisión y la reacción del jugador.

El Campeonato Municipal de Fútbol de Imbituba , de Santa Catarina, Brasil, fue el escenario de uno de los momentos más insólitos que ha tenido el fútbol internacional en el 2026. No se trató de una jugada blooper, ni un gol en contra de esos que pueden generar una carcajada, sino que tuvo que ver con una falla estética de un jugador.

En el borde del área rival estaba Dudu, con la número 18 del equipo Divinéia, tratando de colaborar con su equipo para anotar un tanto que quiebre el empate 1-1 que marcaba el tanteador cuando habían pasado más de 80 minutos de partido. En un un intento por querer peinar el balón, el delantero sufrió un problema que lo expuso y generó un sinfín de risas: se le voló el peluquín.

Al notar que le faltaba su cabellera en su cabeza, se agachó a recogerla y se la colocó nuevamente. Lejos de mostrar gestos de enojo o una situación similar, lo tomó con risas y tuvo que seguir jugando con la prótesis en la mano. Luego, el propio jugador se burló de lo ocurrido.

Las risas no tardaron en llegar. En la transmisión del partido, el comentarista no pudo contener las carcajadas y mostrar su sorpresa por lo que estaba viendo.

La insólita decisión de Otamendi con el banderín de Boca que intercambió con Paredes

El superclásico que Boca le ganó a River por 1-0 dejó una fuerte repercusión por el arbitraje y por el nivel futbolístico de los equipos, pero una historia que pasó algo desapercibida fue la insólita decisión que tomó Nicolás Otamendi con el banderín del Xeneize.

Como indica el protocolo, en el sorteo de capitanes, se intercambia un banderín de cada equipo, que se le suele entregar a los utileros y queda en el club. Sin embargo, el defensor Millonario tomó otro camino con el objeto que le entregó Leandro Paredes, y decidió regalárselo a un fotógrafo.

El testimonio del fotógrafo que recibió el banderín de Boca

Andrés Arouxet, habitual fotógrafo que trabaja en La Bombonera, contó en una entrevista con Olé como se dio la situación con Otamendi, asegurando que el defensor le dijo "Tomá, no lo quiero" y le entregó el objeto.

Arouxet defendió el accionar del capitán Millonario: "Laburé con Otamendi en varios partidos de la Selección. Es un tipazo, creo que es parte del folclore. ¿Qué va a hacer un hincha de River guardándose algo de Boca?". Sin embargo, en sus redes sociales dejó una pequeña chicana, publicando una foto con el banderín y el mensaje: "Gracias Ota por el banderín, vos no lo quisiste, pera mí es un gran recuerdo de otro clásico ganado".

¿Qué hizo Otamendi con el banderín de Boca que le regaló Paredes en el Superclásico?



Andrés Arouxet, uno de los fotógrafos que habitualmente trabaja en la Bombonera y cubre partidos de Boca como visitante contó cómo fue la situación.



@gonzalosuli pic.twitter.com/PhvPGujmWT — Diario Olé (@DiarioOle) November 3, 2026

Con respecto al gran recuerdo que se llevó de La Bombonera, el fotógrafo aseguró que lo primero que intentó hacer fue devolvérselo a la utilería del Xeneize, pero le dieron el visto bueno para que se lo pueda quedar.