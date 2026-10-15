El reproche de Otamendi a Beltrán, las dudas en el fondo de River y la bronca de los hinchas

El Millo apenas empató con Sarmiento de Junín y sigue afuera de los ocho clasificados a playoffs.

River suma problemas y las imágenes que deja cada partido alimentan las dudas. En el empate 1-1 frente a Sarmiento , en Junín, una escena resumió parte del desconcierto del equipo: Nicolás Otamendi le reclamó a los gritos a Santiago Beltrán que abandonara el arco para cortar una pelota peligrosa. “ ¡Salí una vez! ”, le espetó el defensor después de intervenir para despejar el peligro.

La secuencia mostró a un River exigido, con sus futbolistas obligados a resolver situaciones límite y con una falta de coordinación que puede costar muy caro en partidos decisivos. Cuando el equipo no logra imponer condiciones, también quedan expuestas las dudas individuales y los problemas de funcionamiento.

Un grito que dejó en evidencia la tensión

La acción se produjo sobre el cierre del encuentro, cuando Sarmiento buscaba aprovechar un envío largo para encontrar a Junior Marabel. Lucas Martínez Quarta llegó a desviar la pelota de cabeza, pero no consiguió despejarla con claridad. El balón quedó en una zona comprometida y Otamendi tuvo que intervenir para evitar que el delantero local pudiera avanzar con peligro.

Después del despeje, el defensor se dio vuelta y le reclamó a Beltrán que saliera a cortar ese tipo de envíos. La transmisión captó el momento y la frase no tardó en circular por las redes sociales.

EL ENOJO DE OTAMENDI CON BELTRÁN: “SALÍ UNA VEZ”El defensor le reclamó al arquero de River que saliera a cortar una pelota durante el partido ante Sarmiento.#LPFxTNTSports https://t.co/ZWRYOqvFLZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

La discusión futbolística detrás del episodio es clara: en una jugada de ese tipo, la coordinación entre el arquero y los centrales resulta fundamental. Pero el reclamo también dejó una pregunta incómoda para River: ¿por qué una situación de riesgo termina dependiendo de que un defensor resuelva por su cuenta lo que debería estar coordinado entre toda la última línea?

El episodio no explica por sí solo el presente del equipo, pero sí se suma a una serie de señales preocupantes. River no consigue sostener una versión convincente de su juego y cada error alimenta la sensación de que todavía está lejos de encontrar una identidad confiable.

Un empate que no alcanza

El equipo de Núñez se puso en desventaja ante Sarmiento por el gol de Julián Contrera, después de una acción que tuvo un lateral largo y un centro de Marabel. River llegó al empate en el complemento a través de Gonzalo Montiel, aunque no pudo completar la remontada y se marchó de Junín con un solo punto.

El resultado fue insuficiente para las aspiraciones del Millonario en el Torneo Clausura. El equipo tampoco consiguió meterse en los puestos de clasificación a los playoffs y sigue obligado a mejorar en el tramo decisivo de la temporada.

En ese contexto, el enojo de Otamendi adquiere otra dimensión. No se trata de cuestionar que un defensor le exija una respuesta a su compañero: la comunicación y los reclamos forman parte del fútbol. El problema es lo que sucede cuando esas escenas se convierten en el reflejo de un equipo que no transmite seguridad.

River necesita mucho más que un grito para corregir sus fallas. Necesita orden, respuestas futbolísticas y una estructura que evite que cada partido se transforme en una sucesión de urgencias. Mientras eso no aparezca, los reproches serán apenas otra imagen de un presente que preocupa a sus hinchas.

Mientras tanto, en las redes los fanáticos del Millo tienen opiniones diferentes, pero en general bancan más al arquero de 22 años que al capitán.