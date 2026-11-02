Impactante: un futbolista recibió un rodillazo y sufrió un paro cardíaco

Ocurrió este lunes en el fútbol de ascenso de España y el partido que se estaba jugando quedó suspendido.

El fútbol vivió este lunes una escena dramática que paralizó a todos los presentes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de España , sufrió un paro cardíaco después de recibir un brutal rodillazo en el pecho durante el partido frente al FC Andorra, por la Segunda División española.

El impacto se produjo en el tiempo de descuento, cuando el encuentro estaba 2-2 y ambos equipos buscaban quedarse con la victoria. En una pelota larga, el arquero visitante, Jesús Owono , salió de su área para intentar anticipar al atacante, pero terminó chocando violentamente contra él y le impactó con la rodilla directamente en el pecho.

La violencia del golpe dejó a De Miguel tendido e inconsciente sobre el césped. Inmediatamente, futbolistas de ambos equipos comenzaron a pedir asistencia médica, mientras el estadio quedó sumido en un silencio absoluto.

El árbitro le mostró la tarjeta roja directa a Owono por la acción. El arquero se había retirado inicialmente hacia los vestuarios, aunque luego regresó al campo para interiorizarse sobre el estado de salud de su rival.

Los profesionales médicos trabajaron durante varios minutos sobre el terreno de juego antes de retirar al delantero en camilla. La preocupación era máxima y el resultado pasó completamente a un segundo plano.

Sin embargo, con el correr de los minutos se conocieron detalles todavía más preocupantes. De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el traslado en ambulancia y debió ser reanimado por los profesionales sanitarios, según informó la agencia EFE y reportaron distintos medios españoles.

El CD Tenerife comunicó posteriormente que el futbolista había ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y que se encontraba "estable, dentro de la gravedad". El club también informó que sus servicios médicos permanecían en el centro hospitalario y que comunicarían cualquier novedad sobre su evolución. elDiario.es

TERRIBLE el rodillazo que le metió Owono a Jesús de MiguelLo mandó derecho al hospital y el partido tuvo que ser suspendido.Mucha fuerza a Jesús https://t.co/lVqANifsBL — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) November 2, 2026

Suspendieron el partido por la gravedad del episodio

La situación obligó al árbitro a detener definitivamente el encuentro, correspondiente a la fecha 12 de la Segunda División española. El partido quedó suspendido en el minuto 108, cuando el marcador estaba 2-2.

El Tenerife había comenzado mejor y llegó a tener una ventaja de dos goles, pero el Andorra consiguió igualar el resultado con tantos a los 80 y 87 minutos. El desenlace deportivo quedó completamente relegado ante la gravedad de lo sucedido.

La escena generó una profunda conmoción entre los futbolistas, varios de los cuales no pudieron contener las lágrimas mientras los médicos atendían al delantero. También algunos espectadores necesitaron asistencia por cuadros de ansiedad.

El fútbol pasó a un segundo plano en Tenerife. Todas las miradas quedaron puestas en la evolución de Jesús de Miguel, de 30 años, mientras sus compañeros, el cuerpo técnico y los hinchas aguardaban novedades desde el hospital.