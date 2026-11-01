Neuquén concretó tres vuelos sanitarios de emergencia: uno fue en pleno Parque Jaime de Nevares

Este fin de semana, el Gobierno provincial desplegó operativos de aeroevacuación para asistir a tres pacientes en estado crítico.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén , a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a cargo de Luciana Ortiz Luna , y en articulación con la Dirección Provincial de Aeronáutica, concretó tres vuelos sanitarios de emergencia durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Los operativos permitieron trasladar a pacientes con cuadros clínicos críticos desde distintas localidades del interior provincial hacia establecimientos de mayor complejidad.

La intervención más reciente tuvo lugar este domingo, cuando se activó un operativo de aeroevacuación desde Piedra del Águila para asistir a un paciente que había sufrido un infarto agudo de miocardio y cuyo estado de salud requería una derivación inmediata.

Ante la gravedad del cuadro, se dispuso su traslado en helicóptero sanitario hacia una clínica, en la capital neuquina. La urgencia médica planteó la necesidad de identificar un punto de aterrizaje que permitiera reducir los tiempos de acceso al establecimiento asistencial.

En ese contexto, se definió utilizar el Parque Jaime de Nevares como lugar alternativo de descenso. Si bien el sector presentaba determinadas dificultades operativas para el aterrizaje, el piloto evaluó las condiciones del terreno y consideró viable concretar la maniobra.

Esta decisión permitió completar una etapa decisiva de la aeroevacuación y facilitar la continuidad del traslado hacia el centro médico, donde el paciente ingresó para recibir atención especializada. Actualmente, permanece internado en la unidad de terapia intensiva.

El procedimiento puso de manifiesto la importancia de la coordinación entre los equipos sanitarios y aeronáuticos, así como la capacidad de adaptar las operaciones a las necesidades de cada emergencia, priorizando la seguridad y la atención oportuna del paciente.

Tres aeroevacuaciones para responder a emergencias críticas

El traslado desde Piedra del Águila fue la tercera intervención aérea concretada en la provincia durante el fin de semana.

El sábado 31 de octubre se realizó la derivación sanitaria de una paciente embarazada de 30 semanas, que presentaba un cuadro clínico grave. El operativo permitió trasladarla desde el Hospital de San Martín de los Andes hasta el Hospital Provincial Castro Rendón, en Neuquén capital, para recibir atención de mayor complejidad.

Por otra parte, durante la jornada del domingo 1 de noviembre, se llevó adelante una aeroevacuación desde Chos Malal para asistir a un niño con una patología respiratoria crítica. El paciente también fue derivado al Hospital Castro Rendón, donde podía acceder a los cuidados especializados que requería su condición.

Los tres procedimientos, realizados en diferentes puntos del territorio provincial, reflejan la importancia de contar con una estructura de respuesta aeromédica que permita superar las distancias geográficas y garantizar derivaciones oportunas ante situaciones que comprometen gravemente la salud de las personas.

Una respuesta provincial basada en la coordinación y el trabajo conjunto

Bajo la conducción de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, el organismo provincial articula los recursos y equipos especializados que intervienen en este tipo de emergencias, en coordinación con la Dirección Provincial de Aeronáutica y los establecimientos del sistema de salud.

La labor del personal aeronáutico y de los equipos aeroevacuadores resulta fundamental para concretar traslados de alta complejidad, que requieren capacidad técnica, preparación profesional y decisiones operativas ajustadas a las condiciones de cada intervención.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos se destacó especialmente el compromiso y la disposición de la Dirección Provincial de Aeronáutica, de los pilotos y de todo el equipo aeroevacuador que participó de las operaciones durante el fin de semana.

Estas intervenciones forman parte del trabajo que impulsa el Gobierno provincial para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, mediante la articulación de recursos humanos, sanitarios y aeronáuticos al servicio de la población.

Cada operativo de aeroevacuación representa una herramienta fundamental para acercar la atención médica especializada a quienes la necesitan con urgencia. La coordinación entre organismos, la preparación de los equipos y la disponibilidad de recursos permiten transformar esa capacidad operativa en respuestas concretas para proteger la vida de los neuquinos.