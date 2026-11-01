Neuquén está en el top tres del Índice de Niñez que elabora UNICEF

Rolando Figueroa formalizó un acuerdo con UNICEF que establece a la niñez y la adolescencia como una prioridad de las políticas públicas.

El representante de UNICEF, Sebastián Waisgrais , destacó que hay datos que “ posicionan a la provincia de Neuquén en un lugar de mucho privilegio ”. Lo hizo durante este miércoles en una visita a la capital provincial en el marco la firma de un acta compromiso de UNICEF con el gobernador Rolando Figueroa para fortalecer las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de seguir mejorando sus condiciones de vida y garantizar el acceso a derechos fundamentales.

El acuerdo fue rubricado también por el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli y por Waisgrais, en representación de UNICEF.

Desde la Provincia indicaron que con esta iniciativa se busca "reafirmar el compromiso de impulsar políticas orientadas a reducir la pobreza infantil en todas sus dimensiones, mejorar el acceso y la calidad de la educación y la salud, y fortalecer los sistemas de protección social, con especial atención a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad".

El acta también contempla un mecanismo de seguimiento anual y público a través del Índice Provincial de Niñez (IPN), elaborado por UNICEF a partir de estadísticas oficiales. Esta herramienta permite conocer la situación de las infancias y adolescencias y observar la evolución de distintos indicadores vinculados con sus derechos.

Neuquén entre los primeros puestos

En este contexto, Neuquén ocupa el tercer lugar entre las jurisdicciones del país en el índice correspondiente a 2025, destacándose especialmente en salud y condiciones materiales, en un marco de mejora sostenida que la provincia buscará profundizar en todas las áreas. Esta instancia permitirá avanzar en una agenda de cooperación técnica con UNICEF. En una etapa posterior, Provincia definirá las líneas de acción prioritarias en salud, educación, protección social y protección frente a las violencias.

Tras la firma, Waisgrais dijo que “en gran parte estamos hablando de noticias muy positivas para la provincia, que hay que protegerlas, seguir invirtiendo y poniendo recursos, porque cuando ya estás en niveles más elevados en cuanto a los indicadores, seguir reduciéndolos implica mayores esfuerzos”.

Aseguró que esto “se puede y este es el mensaje que le dimos al gobernador”, al tiempo que agregó que “la provincia tiene, por ejemplo, una tasa de pobreza extrema del 5% en niñez. Es una de las más bajas a nivel nacional, pero se puede llegar a cero. La provincia puede erradicar la pobreza extrema si efectivamente se dan condiciones vinculadas a políticas de ingreso, empleo y sociales. Entendemos que hay voluntad política y eso es lo más importante para lograr resultados”.

El especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina se refirió al Índice Provincial de Niñez que elabora la organización internacional a partir de estadísticas oficiales y expresó que Neuquén “está en tercer lugar a nivel nacional”. Además, detalló que “el indicador de salud claramente la posiciona en el primer lugar a nivel nacional. Muestra que ha habido una reducción de muertes evitables, de niños de bajo peso al nacer, de una buena cobertura de vacunación”. Destacó los datos sobre “temas de condiciones materiales, donde la provincia también tiene muchas fortalezas”.

Dijo que uno de “los desafíos” que se abordaron en el encuentro con el gobernador está relacionado con “la asistencia de chicos y chicas de tres y cuatro años al sistema educativo”. “Si bien uno ve un esfuerzo notable, todavía tiene tasas de asistencia por debajo de la media nacional”, expresó.

Waisgrais comentó que otro de los desafíos es trabajar sobre “los aprendizajes”. “Los chicos salen de la secundaria con aprendizajes muy débiles, fundamentalmente en matemática. Solamente el 15% de los adolescentes en Neuquén y a nivel nacional tienen un conocimiento satisfactorio en matemática y esto genera inconvenientes hacia la vida adulta”, indicó.

Por su parte, la directora provincial de Niñez y Adolescencia, Cecilia Otiñano explicó que la firma del compromiso permitirá “poder tener los datos de un índice provincial que viene manejando UNICEF” y destacó que esos informes “colocan a la provincia del Neuquén en un tercer puesto a nivel nacional con estadísticas que abordan dimensiones desde salud, educación, violencia”.

“Los datos nos hablan de políticas públicas que evidentemente llegan a todas las personas y sobre todo a las infancias, porque los datos nos dan muy bien”, aseveró y consideró que “es importante tener el monitoreo que vamos a hacer con UNICEF en virtud de que los desafíos que nos quedan son poder achicar esas brechas en las que tenemos que mejorar todavía y profundizar y avanzar en los datos en que la provincia está muy bien posicionada”.