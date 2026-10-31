Javier Milei en Neuquén: comparó su gestión con "la casa sobre la roca" y apuntó al populismo

El presidente habló ante 2.500 personas en el nuevo auditorio de la Iglesia Bautista de Neuquén. Karina Milei y Martín Menem también estuvieron presentes.

El presidente Javier Milei inauguró este sábado el nuevo auditorio de la Iglesia Jesús es Rey, ubicada en J. J. Lastra 3100, frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén. El recinto tiene capacidad para 4.000 personas, aunque en esta primera etapa fueron habilitados 2.500 asientos.

Fue recibido en el aeropuerto por el gobernador Rolando Figueroa y la senadora Nadia Márquez , y en el templo por los pastores Hugo Márquez —vicepresidente de ACIERA y padre de la legisladora— y Matías Riffo.

El acto se realizó en el marco del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y del gobernador Figueroa. El intendente Mariano Gaido también fue convocado.

La ceremonia tuvo dos partes: un tramo institucional con discursos y luego un servicio religioso con cánticos y prédica.

Un discurso cargado de referencias bíblicas

Javier Milei pronunció un discurso en el que entrelazó su programa económico con pasajes bíblicos y una defensa de la organización social basada en la iniciativa privada. Destacó que la congregación neuquina no solo cuenta con el nuevo templo sino también con un colegio —el Colegio AMEN— con 1.700 alumnos y una clínica con 30 especialidades, como ejemplos de lo que una comunidad de fe puede construir sin depender del Estado.

"No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda o a los más vulnerables con inflación", afirmó. Bajo esa premisa, presentó el equilibrio fiscal como una obligación moral con las generaciones futuras y con los sectores más afectados por la inflación.

Para desarrollar esa tesis, Milei recurrió a la parábola de la tentación y la puerta estrecha, y equiparó las promesas de bienestar inmediato con el funcionamiento de los gobiernos populistas. "Los gobiernos populistas emiten dinero para intentar cumplir con sus promesas imposibles y ganar poder en el proceso", dijo. A su juicio, esa política puede reducir artificialmente las tasas de interés en el corto plazo, pero deriva en inflación y en una sociedad concentrada en la supervivencia cotidiana.

El "infierno económico" y el "siglo de oro"

Milei definió al "infierno económico" como una sociedad sin crédito, sin industria, sin comercio y sin capacidad de proyectar, en la que el presente aplasta al futuro y la falta de esperanza se vuelve una condición colectiva. Vinculó ese diagnóstico con la Argentina anterior a su gestión. "Es el camino que nos llevó a tener un 70% de niños pobres, una inflación del 200% anual corriendo al uno y medio diario y un nivel de crédito inexistente", sostuvo.

En el extremo opuesto, presentó la estabilidad y la libertad económica como el marco para que cada persona pueda invertir, emprender y planificar. "Hoy, desde nuestro gobierno, estamos construyendo un edificio pensado para durar décadas. Estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina", garantizó.

El presidente también anticipó el escenario electoral del año próximo. "Nosotros ya hemos cumplido con nuestras promesas y somos claros a lo que ofrecemos para un segundo mandato. No creemos en soluciones fáciles. No creemos en combatir el populismo con más populismo", afirmó. Describió la elección como una disyuntiva entre profundizar el rumbo de su gobierno o retomar "todo aquello que durante el último siglo" llevó al país a perder desarrollo y acercarse "a la barbarie".

Cerró su intervención con una nueva referencia bíblica, al comparar su programa de gobierno con la parábola de los dos cimientos: "Esa es la Argentina que queremos construir, un país fundado sobre la roca de la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo".