Neuquén lanzó la temporada de Fiestas Populares 2026-2027: cuáles son las próximas celebraciones y en que localidades

Rolando Figueroa presentó el calendario de eventos que recorrerán las distintas localidades. La propuesta busca fortalecer la identidad cultural, atraer turistas y generar movimiento económico.

La agenda se de celebraciones que se desarrollará en distintas localidades de la provincia

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves el lanzamiento de la temporada de Fiestas Populares Neuquinas 2026-2027, una agenda de celebraciones que se desarrollará en distintas localidades de la provincia. La presentación se realizó en el auditorio de Casa de Gobierno, bajo el lema “Neuquén celebra sus raíces”, con la participación de funcionarios, intendentes y representantes de comisiones de fomento.

La iniciativa busca poner en valor las tradiciones, la cultura y la identidad de cada región, además de fortalecer el turismo y las economías locales. Música, danzas, gastronomía, artesanías y expresiones culturales criollas y mapuches forman parte de las propuestas que convocan cada año a vecinos y visitantes.

Durante el encuentro, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves , destacó la importancia de organizar y calendarizar los eventos para garantizar su continuidad. “Era necesario ordenar las fiestas populares, era necesario calendarizarlas, era necesario que tengan un aporte económico para que puedan tener previsibilidad”, expresó.

La funcionaria también valoró el trabajo conjunto de la subsecretaría de Turismo, a través de Neuquén Tour, y de la secretaría de Cultura para acompañar el desarrollo de cada celebración.

En ese sentido, remarcó que las fiestas no solo representan una oportunidad para atraer visitantes, sino que también funcionan como espacios de preservación cultural. Son, según señaló, “ese reservorio de memoria y de cultura que todos tenemos que preservar y cuidar”, para garantizar que esas tradiciones continúen vivas y se transmitan a las próximas generaciones.

El aporte de las fiestas populares a la cultura y el turismo

Por su parte, la secretaria de Cultura, María José Rodríguez, destacó el valor de estos encuentros para mostrar la diversidad cultural de Neuquén. “Muestran lo que somos como provincia, muestran nuestra identidad, muestran nuestro crecimiento, muestran nuestros músicos, y es por eso que como Estado trabajamos de manera mancomunada con municipios y comisiones de fomento. Sabemos que es un gran trabajo que se prepara con muchos meses de anticipación”, sostuvo.

La presentación incluyó un audiovisual sobre las distintas celebraciones y las comunidades que las organizan. Además, se dio a conocer el render de un dispositivo de promoción de Fiestas Populares, pensado para difundir los eventos e invitar a recorrer los destinos turísticos neuquinos.

La jornada tuvo también una apertura artística a cargo de Marité y Traful Berbel, quienes interpretaron los himnos nacional y provincial, seguida por una presentación de danzas folclóricas. El cierre musical incluyó una pareja de baile de samba.

Otro de los espacios estuvo destinado a productores y emprendedores de distintas localidades, que exhibieron productos neuquinos y compartieron las historias detrás de cada emprendimiento. También se instaló un sector fotográfico temático para acompañar la difusión de la temporada.

Las próximas Fiestas Populares Neuquinas 2026-2027

Entre las primeras celebraciones confirmadas para noviembre se encuentran propuestas culturales, productivas y tradicionales en diferentes puntos de la provincia.

El calendario presentado incluye:

Festividad de Ceferino: San Martín de los Andes, 6 y 8 de noviembre.

Fiesta Provincial del Pial: Aguada San Roque, 6, 7 y 8 de noviembre.

9ª Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias: Piedra del Águila, 6, 7 y 8 de noviembre.

10ª Fiesta de la Tradición y la Hermandad: Vista Alegre, 13, 14 y 15 de noviembre.

Navidad Cordillerana: San Martín de los Andes, 19 de noviembre.

Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción: Chos Malal, 20, 21 y 22 de noviembre.

De esta manera, el Gobierno provincial busca consolidar una agenda que combine promoción turística, identidad cultural y desarrollo económico, con eventos que movilizan a las comunidades y ofrecen nuevas oportunidades para productores, emprendedores y prestadores de servicios.

En el lanzamiento participaron la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; el ministro jefe de Gabinete, José Luis Ousset; el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, además de intendentes, presidentes de comisiones de fomento y otros funcionarios.