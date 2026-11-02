Tomás Aranda volvió a entrenar con el grupo y se conoció cuándo podría volver a jugar

Boca recibió una noticia importante tras la victoria ante River y en vísperas a la semi de Copa Argentina y la final de Sudamericana. Qué se sabe de su regreso.

En Boca no paran las buenas noticias. Este lunes, el día posterior a la victoria ante River en el Superclásico y la clasificación a la Copa Libertadores 2027, el entrenador Rodolfo Arruabarrena recibió una gran noticia: Tomás Aranda, el '10' del xeneize, volvió a entrenar a la par de sus compañeros luego de la fractura de peroné que sufrió a fines de agosto durante un entrenamiento.

Todo parecía indicar que la lesión lo mantendría lejos de las canchas hasta enero del 2027, debido a la recuperación que conlleva una lesión de esa magnitud. Sin embargo, en un xeneize donde las recuperaciones son en tiempo récord como el desgarro de Leandro Paredes, el futbolista logró recuperarse y se sumó por primera vez con el grupo. Ante esto, ya hay estipulaciones sobre cuándo podría volver a jugar.

El periodista Augusto César, quien se dedica a la cobertura del día a día del club para ESPN, confesó en su cuenta de X (ex Twitter). " Tomás Aranda se sumó parcialmente al grupo. Si todo sigue así, y sin apuro, podría estar convocado para la semifinal con Banfield. Excelente noticia en el tramo final del año", contó el periodista sobre la situación del mediocampista ofensivo.

Tomás Aranda se sumó parcialmente al grupo. Si todo sigue así, y sin apuro, podría estar convocado para la semifinal con Banfield. Excelente noticia en el tramo final del año. pic.twitter.com/G1uJy5P9kj — Augusto Cesar (@Augustocesar22) November 2, 2026

Cabe recordar que Boca y Banfield jugarán la segunda semifinal de la Copa Argentina 2026 el sábado 14 de noviembre. Ambos equipos saben que en la final por el título, que se disputará el 2 de diciembre, espera Platense, quien venció a Atlético Tucumán por penales.

Por qué Boca no ganó la Tabla Anual tras vencer en el Superclásico y qué necesita

Boca quedó a un paso de quedarse con el primer puesto de la tabla anual del fútbol argentino y depende de sí mismo para cerrar el año en lo más alto. Después de vencer 1-0 a River en el Superclásico, el equipo de la Ribera alcanzó los 60 puntos y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Ahora tendrá una última oportunidad para coronar su campaña con el título de Campeón de Liga, que se define por la sumatoria de unidades del Apertura y el Clausura.

Boca depende de sí mismo para ser campeón de liga

El próximo compromiso será frente a Defensa y Justicia, en La Bombonera, por la última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura. Una victoria le permitirá alcanzar los 63 puntos y asegurarse el primer puesto sin depender de ningún otro resultado. Rosario Central, su principal perseguidor, tiene 59 unidades y solamente puede llegar a 62 si gana su encuentro pendiente. Por eso, el Xeneize tendrá en sus manos la posibilidad de cerrar la definición.

La situación cambia si el club azul y oro no consigue los tres puntos. En caso de empatar, llegará a 61 unidades y deberá prestar atención a lo que suceda con el Canalla y Argentinos Juniors. La Academia santafesina puede superarlo si gana su partido, ya que alcanzaría los 62 puntos. El conjunto rosarino, que viene de vencer a Sarmiento en Junín, se mantiene como escolta y todavía tiene posibilidades matemáticas de quedarse con el primer lugar.

El Bicho también continúa en carrera, aunque cuenta con dos encuentros pendientes y suma 57 puntos. Si consigue ganar ambos, llegará a 63 y podrá superar a los del Vasco Arruabarrena en la tabla. Si suma cuatro unidades, en cambio, alcanzará los 61 puntos y quedará igualado con el Xeneize. En ese escenario, la diferencia de gol será determinante: Boca tiene actualmente +21, mientras que el elenco de La Paternal registra +11.

Por qué ya clasificó a la Copa Libertadores 2027

Por eso, el equipo de la Ribera no solamente deberá mirar el resultado de su propio partido, sino también los compromisos de sus perseguidores. La tabla anual también define los lugares de clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada. Boca ya cumplió uno de sus objetivos al asegurarse su participación en la Libertadores 2027, luego de la victoria en el Superclásico. El triunfo ante River le permitió alcanzar los 60 puntos y dejar sin posibilidades de superarlo a Vélez, que ocupa el cuarto puesto.

Detrás de Boca, Central y Argentinos son los equipos que completan los primeros puestos de la clasificación acumulada. El Fortín aparece más atrás, seguido por Instituto, Gimnasia, Independiente Rivadavia y el Millonario. La ubicación definitiva de cada uno será importante para determinar los cupos internacionales, aunque también habrá que contemplar los lugares que se liberan por los campeones de los torneos y de la Copa Argentina.