El apoyo económico por parte de la provincia de Neuquén significó una oportunidad para potenciar la propuesta “Inflalandia”, que sumó más recursos de trabajo.

Un crédito rescató su emprendimiento de inflables y hoy se prepara para el verano.

El presente de Frank Lencina contrasta con el panorama que atravesaba meses atrás en Neuquén . Por ese entonces iba “a tirar la toalla”. Pero llegó una oportunidad que le posibilitó dar un revés en su camino emprendedor. Por una causalidad, dirá, “porque uno va causando lo que le toca”, que vino a potenciar significativamente su propuesta de negocio y su emprendimiento .

A sus manos le llegó un folleto que promocionaba el acceso a una línea de crédito para la cual cumplía los requisitos para postularse. Buscó información y se animó a dejarse acompañar.

Un préstamo de 5 millones de pesos invertido en “Inflalandia. Tierra de inflables”, no sólo fue el rescate, sino la oportunidad concreta de fortalecer el emprendimiento al duplicar recursos. “Fue un golazo, lo que nos pasó fue increíble” , reconoce.

La propuesta de inversión nació hace ocho meses. “Me quedaba cupo en la tarjeta de crédito, recuerdo bien, de un millón de pesos que era nuestro último mango, y dije ‘hacemos un pedido de comida o invertimos en algo que nos dé dinero’”, explicó, sobre cómo decidió apostar por el emprendimiento de alquiler de castillos inflables.

“Lo compramos con un montón de miedos, pero con ganas de tener algo propio y ahí empezamos”, alude sobre la compra de aquel primer inflable.

“Inflalandia” también representa el sustento económico de la familia de Frank, de 28 años, conformada por su esposa Belén -quien también está al frente del negocio- dos hijas y un hijo.

En la actualidad, a los clientes se les ofrece un catálogo diverso de inflables que, comenta, son alquilados todas las semanas, en su mayoría para eventos infantiles. La agenda tiene días marcados de trabajo hasta febrero y continúan reservando fechas.

Apostar al emprendimiento

Frank relata que la idea de avanzar con el emprendimiento nació por la necesidad de contar con otro ingreso económico, por lo que comenzó a indagar sobre distintas posibilidades que le podrían llegar a ser rentables. “Cumpleaños hay siempre”, fue el razonamiento que le sirvió para apostar “a todo o nada”.

Bajo el programa línea de “Inclusión Financiera para Juventudes” del Gobierno provincial recibió un crédito con el que compró cuatro inflables y está por sumar un carro para traslado, que es lo único que le falta. “Tenía cuatro inflables y ahora con el crédito, tengo ocho”, explica y señala que, como consecuencia, el emprendimiento se volvió mucho más rentable.

“Pasó el verano y llegó la temporada baja, por lo que necesitábamos venderlos, y vendimos uno de los inflables, después estuvimos por vender como combo los que quedaban con turbina, y me apareció esta oportunidad”, expone a modo de resumen sobre el rumbo que fue tomando el emprendimiento.

En su primera temporada alta, durante el verano, el registro propio indica que trabajaron para unos 200 eventos aproximadamente; la demanda, en cambio, descendió hacia mediados de abril cuando aparecieron los primeros días fríos.

El emprendimiento, según él, se distingue por “llegar a todos lados” desde el barrio Cuenca XVI de la capital donde viven; llegan a localidades cercanas, inclusive de la provincia de Río Negro.

“Fuimos armando el emprendimiento bastante bien”, asegura, al enumerar las atracciones y juegos con los que cuenta: además de castillos inflables con escaladores y carreras de obstáculos, cuenta con peloteros acuáticos, metegol y cama elástica.

Construir la primera fábrica de inflables de la Patagonia es el gran objetivo que persigue Frank con este emprendimiento. El plan para concretarlo sigue su curso; el crédito también vino a alentarlos a continuar con el proyecto.

“Esto la verdad que nos abre el panorama futuro”, cuenta, ilusionado. “De esto comen mis hijos y hacemos todo el esfuerzo para vivir con esto también”, suma.

Potenciar el ecosistema emprendedor joven en Neuquén

El apoyo económico que recibió vino por parte del gobierno de la Provincia, a través de la subsecretaría de Juventud del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

El organismo acerca información y asesoramiento técnico a jóvenes de 18 a 35 años que tengan un emprendimiento en marcha o cuenten con una idea de negocio, y quieran acceder a alguna de las dos líneas de financiamiento disponibles.

La línea de “Inclusión Financiera” otorga créditos de hasta 5 millones de pesos, mientras que “Proyecta Futuro”, da hasta 30 millones de pesos. En esta política pública, el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP) interviene como agente financiero.

“Por primera vez en carne propia sentí que la plata nuestra se está poniendo en nuestra provincia, en nuestra gente, nadie te da cinco millones de pesos con seis meses de gracia a tres años”, explicó Frank; haciendo hincapié en las condiciones accesibles de devolución del préstamo que consiguió.

“Lo digo de corazón, siento que hay un Estado, en este caso un Gobernador que no mira colores, fue solamente ir y decir ‘necesito este dinero porque tengo este emprendimiento y estoy a punto de desarmarlo y no quiero’ para acceder al crédito, y la persona que me atendió también fue de excelencia a través de la subsecretaría”, opinó.

Otra experiencia que puso en valor fue el acompañamiento que recibieron sus hijas a partir de las becas de estudio “Gregorio Álvarez”.

“Surgió en un momento bastante crítico, o sea, estábamos a punto de desistir, de vender todo con mi esposa, por eso se valora muchísimo”, concluyó, basado en su experiencia. “Hoy, en lo único que pensamos, es en prepararnos para el verano porque sabemos que la vamos a romper, estoy convencido de eso para este verano”, remató.

Acompañamiento a ideas jóvenes

Entre 2025 y lo que va del 2026, bajo los dos programas de financiamiento, se entregaron un total de 399 créditos que representó una inversión de 1.543.485.361 pesos.

Para acceder al asesoramiento sobre los créditos, está disponible la línea de contacto 2996030154 y el correo [email protected].

De forma presencial, el Consultorio de Financiamiento Joven, abre sus puertas los días miércoles a las 14 en las nuevas oficinas de la subsecretaría de Juventud, en Paseo de la Costa de la capital neuquina.