"El arbitraje no se merece esto": la fuerte reflexión de Héctor Baldassi tras el Superclásico

El exárbitro internacional analizó la actuación de Nicolás Ramírez en la victoria de Boca sobre River y cuestionó su conducción durante el partido.

El arbitraje de Nicolás Ramírez sigue generando repercusiones después del Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River en la Bombonera. Esta vez, quien tomó la palabra fue Héctor Baldassi , exárbitro internacional y una de las voces reconocidas del fútbol argentino, que realizó un análisis crítico sobre el desempeño del juez.

En diálogo con Cadena 3, Baldassi fue contundente al evaluar la conducción del encuentro y consideró que Ramírez perdió autoridad a medida que avanzaban los minutos.

“La profesión de árbitro me dio todo. Creo que no tuvo una destacada actuación: no tuvo credibilidad, perdió el control y fue una mala conducción”, sostuvo.

Para el excolegiado, el problema no estuvo solamente en una decisión puntual, sino en la acumulación de situaciones que terminaron condicionando el desarrollo del partido. También cuestionó los criterios utilizados para elegir a los árbitros de encuentros de semejante trascendencia.

“Cuando designás a un árbitro para conformar a Boca, a River o a la opinión pública, no puede ser designado de esa manera, sino por su personalidad, preparación, por su momento y por la actitud de conducir un partido de semejante exigencia”, explicó.

Baldassi consideró que las designaciones deben responder a las condiciones y al presente de cada árbitro, y no a la necesidad de conformar a los protagonistas o a la opinión pública.

Baldassi pitó en 18 Superclásicos en su carrera.

La expulsión de Martínez Quarta, el punto de quiebre

Uno de los momentos centrales del análisis fue la jugada que terminó con la expulsión de Lucas Martínez Quarta, luego de una infracción sobre Miguel Merentiel. Ramírez había dejado seguir la acción, pero recibió el llamado del VAR y, tras revisar las imágenes, decidió mostrarle la tarjeta roja al defensor de River.

Para Baldassi, esa secuencia marcó un antes y un después en la actuación arbitral. “El árbitro empieza tomando una decisión errónea cuando hay una infracción clara de Martínez Quarta sobre Merentiel y, al no tomar la decisión, el VAR entra por la posible tarjeta roja, lo llama y empezó a perder ahí esa credibilidad y autoridad en el campo de juego”, analizó.

De todas maneras, aclaró que estaba de acuerdo con la expulsión. Su cuestionamiento estuvo puesto en la manera en que Ramírez reaccionó después de corregir su decisión. “Para mí la decisión de la roja es correcta, pero en vez de empoderarse o potenciarse le faltó la capacidad para llevar adelante el partido. Quedó con una debilidad ahí”, agregó.

También se refirió a la expulsión de Gonzalo Montiel y a la posibilidad de que el contexto del encuentro haya influido en la interpretación del árbitro. Según Baldassi, el reclamo previo y la intensidad con la que se desarrollaba el partido pudieron condicionar su determinación.

“El límite lo tenés que poner vos”

Otro de los episodios que abordó fue el cruce entre Leandro Paredes y Nicolás Ramírez, luego de que el mediocampista de Boca presuntamente le dijera “cagón” al árbitro. En ese sentido, Baldassi recordó sus experiencias dirigiendo a futbolistas de fuerte personalidad y remarcó que la autoridad debe ser una construcción del propio juez.

“El límite lo tenés que poner vos. Me tocó dirigir a Bermúdez, Serna, Trotta, Yepes, y los límites los ponés vos”, recordó.

Y profundizó sobre las condiciones que debe reunir un árbitro para conducir un partido de máxima exigencia: “Lo que nunca tenés que dejar es el compromiso con las reglas de juego, el criterio para aplicarlas y el coraje para tomar decisiones. Debe tener compromiso, criterio y coraje, pero somos seres humanos y cada uno es distinto”.

Por último, el exárbitro insistió en que la actuación de Ramírez debe evaluarse de manera integral y no solamente por una jugada polémica.

“Un árbitro toma 500 decisiones por partido y a lo mejor una sola resta lo que fue el resto. Yo siempre hablo de los 90 minutos. El árbitro no perdió la credibilidad por un error puntual, sino por una acumulación de decisiones”, explicó.

Su conclusión fue contundente y dejó una advertencia sobre las consecuencias que puede tener este encuentro para el juez: “El árbitro no tuvo buena planificación del partido y eso lo pone en el centro de la atención. Este Boca-River le quedará marcado a Ramírez en su historia arbitral”.