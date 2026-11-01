Otro problema con una ambulancia en un torneo de fútbol en Neuquén

Momentos de tensión se vivieron en el torneo de Afuven con problemas en una ambulancia. El antecedente de Don Pedro resuena en las canchas neuquinas.

Este sábado por la tarde un insólito momento se vivió durante un partido del torneo de Afuven , la Asociación de Fútbol Veteranos de Neuquén. Un grupo de jugadores tuvo que empujar una ambulancia fuera del predio ya que tuvo graves fallas y todo quedó registrado por el público presente.

Alrededor de las 15 de la tarde, mientras el torneo recién comenzaba, una ambulancia comenzó a humear, por lo que fue empujada por los jugadores y luego fue retirada por una grúa.

Según indicó el presidente de Afuven a LM Neuquén , Fidel Vivanco, se puso en corto la batería y tuvieron que pedir una segunda ambulancia. Recalcó a su vez que cuenta con un servicio de "buena reputación en el municipio de Neuquén".

Asimismo, indicó que rápidamente se normalizó todo y que el episodio generó comentarios tanto a favor como en contra. Aunque afortundamente no hubo incidentes de gravedad, el servicio privado contratado para cubrir el torneo se vio interrumpido y generó molestias entre los jugadores y el público presente.

"No hemos cambiado mucho"

Semanas atrás se abrió una discusión sobre las condiciones de seguridad y los controles médicos que deben tener los participantes de este tipo de competencias recreativas y comerciales, luego de la muerte de un jugador en el torneo Don Pedro.

Este episodio llevó a cambiar algunas reglas o tomar mayores medidas de control y seguridad en diversos torneos que se realizan en la zona. Respecto a si Afuven ha cambiado alguna dinámica, Vivanco sostuvo que "no hemos cambiado mucho, somos muy celosos en eso. Además tenemos DEA permanente en el predio".

El video de lo ocurrido este sábado por la tarde muestra algunos problemas respecto al refuerzo de control en estos servicios. En redes sociales, público presente demostró cierto enojo por lo ocurrido con la ambulancia.

La Municipalidad reforzará los controles y protocolos en las canchas

El impactante episodio que protagonizó el futbolista durante un partido del Torneo Don Pedro, cuando se descompensó y comenzó a convulsionar en pleno campo de juego, generó un gran debate sobre los controles en las competencias recreativas.

Después del episodio ocurrido en el predio Cubito, la Municipalidad de Neuquén se reunió con representantes del lugar y de la organización del torneo para revisar qué había sucedido, cómo funcionó el protocolo de emergencia y qué medidas pueden reforzarse para evitar que una situación similar vuelva a desarrollarse en medio de un partido.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad, Mauricio Serenelli, quien explicó que analizaron las imágenes del episodio y revisaron el funcionamiento del operativo de asistencia.

El funcionario señaló que una situación de estas características genera desesperación entre los compañeros del jugador y las personas que se encuentran alrededor, y que esa reacción puede terminar dificultando la intervención de quienes tienen que asistir al paciente.

Por eso, uno de los puntos que surgió de la reunión fue la necesidad de trabajar no solamente sobre los elementos disponibles en cada predio, sino también sobre cómo deben actuar los jugadores, coordinadores y organizadores cuando ocurre una emergencia.