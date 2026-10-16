Murió el jugador de Don Pedro que se descompensó en una cancha de Neuquén

El hecho ocurrió hace casi dos semanas en el predio Cubito. El hombre permanecía internado en el hospital Castro Rendón.

El jugador del Torneo Don Pedro que se descompensó el pasado 3 de octubre durante un partido en el predio Cubito de Neuquén murió este viernes al mediodía. La información fue confirmada por sus allegados.

Según dio a conocer LM Neuquén en aquel momento, José Alberto Crespo -perteneciente al equipo La Banda de Judiciales- sufrió una convulsión durante el partido. La primera persona en asistirlo fue una mujer que se encontraba entre el público y que estaba cerca del lugar donde se produjo la descompensación.

Posteriormente, llegó la enfermera contratada por el torneo, quien, de acuerdo con el informe elaborado tras el episodio, constató que el futbolista presentaba una convulsión y comenzó a realizar los controles correspondientes.

Desde la organización negaron que el jugador haya sufrido un paro cardíaco dentro de la cancha y aseguraron que contaba con atención sanitaria.

El hombre permaneció internado en el hospital Castro Rendón desde que ocurrió el hecho y, según dieron a conocer sus seres queridos, sufrió otro paro cardiorrespiratorio y falleció este mediodía.

Tras conocerse el fallecimiento, el torneo Don Pedro suspendió la actividad de este sábado 17 de octubre, en acompañamiento al equipo La banda de Judiciales, ante la irreparable y lamentable pérdida del jugador. "Nuestras condolencias a la familia y a todos los integrantes del equipo", expresaron en su sitio web.

Según el relato difundido por allegados y participantes de la liga, uno de los principales problemas surgió con la ambulancia que se encontraba en el predio. El vehículo habría presentado un desperfecto que impedía abrir correctamente la puerta trasera, lo que complicó la posibilidad de utilizarla para asistir y trasladar al futbolista.

Ante la necesidad de trasladarlo cuanto antes, sus propios compañeros tomaron una decisión desesperada: cargaron al jugador en la caja de una camioneta particular para llevarlo hasta el Hospital Bouquet Roldán.

La Municipalidad reforzará los controles y protocolos en las canchas

El impactante episodio que protagonizó el futbolista durante un partido del Torneo Don Pedro, cuando se descompensó y comenzó a convulsionar en pleno campo de juego, abrió una discusión sobre las condiciones de seguridad y los controles médicos que deben tener los participantes de este tipo de competencias recreativas y comerciales.

Después del episodio ocurrido en el predio Cubito, la Municipalidad de Neuquén se reunió con representantes del lugar y de la organización del torneo para revisar qué había sucedido, cómo funcionó el protocolo de emergencia y qué medidas pueden reforzarse para evitar que una situación similar vuelva a desarrollarse en medio de un partido.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad, Mauricio Serenelli, quien explicó que analizaron las imágenes del episodio y revisaron el funcionamiento del operativo de asistencia.

El funcionario señaló que una situación de estas características genera desesperación entre los compañeros del jugador y las personas que se encuentran alrededor, y que esa reacción puede terminar dificultando la intervención de quienes tienen que asistir al paciente.

Por eso, uno de los puntos que surgió de la reunión fue la necesidad de trabajar no solamente sobre los elementos disponibles en cada predio, sino también sobre cómo deben actuar los jugadores, coordinadores y organizadores cuando ocurre una emergencia.