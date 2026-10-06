Jugador descompensado en el Torneo Don Pedro: las ambulancias tenían la habilitación vencida

Luego de que la puerta de atrás de la ambulancia que se encontraba en el predio no abriera, decidieron trasladar al hombre en la caja de una camioneta.

El impactante caso del futbolista que se descompensó en pleno partido del Torneo Don Pedro , sumó un nuevo capítulo. Según confirmaron fuentes sanitarias a LM Neuquén , la empresa dueña de la ambulancia que falló al momento de asistir a Jorge Alberto Crespo tiene la licencia vencida para proveer servicio de salud privado.

El hecho ocurrió en el predio Cubito de Neuquén durante la tarde del sábado. Crespo, integrante del equipo La Banda de Judiciales , se desplomó sobre el campo de juego y comenzó a convulsionar.

Según el relato difundido por allegados y participantes de la liga, uno de los principales problemas surgió con la ambulancia que se encontraba en el predio. El vehículo habría presentado un desperfecto que impedía abrir correctamente la puerta trasera, lo que complicó la posibilidad de utilizarla para asistir y trasladar al futbolista.

Ante la necesidad de trasladarlo cuanto antes, sus propios compañeros tomaron una decisión desesperada: cargaron al jugador en la caja de una camioneta particular para llevarlo hasta el Hospital Bouquet Roldán.

La ambulancia no estaba habilitada para proveer el servicio

Las mismas fuentes ampliaron respecto a la situación de la empresa neuquina que tenía la licencia para proveer el servicio de ambulancias vencida.

La compañía tiene tres ambulancias en su haber, todas ellas con la habilitación expirada desde el mes de junio de este año. Dos podrían renovarse sin problema; una, según informaron, sería demasiado antigua para poder hacerlo.

El vehículo que no puede renovar, debido a que es de modelo anterior al 2015, es el protagonista del hecho cuya puerta trasera no abrió en el momento crítico.

Desde la organización del torneo Don Pedro afirmaron que la contratación de las ambulancias en el predio Cubito no depende de Torneo Don Pedro, sino que es responsabilidad del mismo predio. "Nosotros mandamos a nuestro personal de primeros auxilios, que incluye a la enfermera que intervino, pero el dueño del lugar hizo la contratación", afirmaron.

Las posibles sanciones a la empresa por tener la licencia de sus ambulancias vencidas

Según indica la Resolución 885/05, que regula la habilitación y control de servicios de ambulancias y emergencias móviles de empresas e instituciones privadas en el ámbito provincial, debe realizarse una denuncia en la Dirección de Fiscalización Sanitaria con sede en el CAM.

A partir de ese momento, se le da la posibilidad de descargo a la parte denunciada y luego, de ser corroborada la infracción, se sanciona. Entre las posibles sanciones se encuentran:

Apercibimiento. Multa. Suspensión transitoria o permanente de habilitación. Baja definitiva de habilitación

Qué les piden a los jugadores antes de participar del Torneo Don Pedro

Desde Don Pedro también explicaron a LM Neuquén que a quienes participan de los torneos se les solicita completar una ficha médica. Sin embargo, remarcaron que buscan avanzar hacia una modalidad que vaya más allá de completar un formulario y que implique efectivamente realizarse un control de salud.

En ese sentido, señalaron que durante la jornada del sábado estuvo presente un gazebo del centro de salud, correspondiente al sector, donde se ofrecieron controles médicos a las personas que participan de las actividades.

La intención, según explicaron, es fomentar que los jugadores conozcan su estado de salud y no se limiten solamente a completar una ficha. "Una ficha médica la puede llenar cualquiera. Lo que nosotros hacemos es fomentar que la gente se haga fehacientemente el control", explicaron.