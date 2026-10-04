Qué dijo el Torneo Don Pedro sobre el jugador que se descompensó en una cancha de Neuquén

Desde la organización aseguraron que el jugador recibió oxígeno en el predio. También explicaron qué ocurrió con la ambulancia y la asistencia.

Qué dijo Don Pedro sobre el jugador que se descompensó en una cancha de Neuquén

La organización del Torneo Don Pedro salió a brindar su versión sobre el episodio ocurrido durante un partido en el predio Cubito de Neuquén , luego de que trascendiera que un futbolista había sufrido tres paros cardíacos y que no había recibido asistencia adecuada en el lugar. Desde la organización negaron que el jugador haya sufrido un paro cardíaco dentro de la cancha y aseguraron que contaba con atención sanitaria.

Según explicó a LM Neuquén , Marcelo, un representante de Don Pedro, José Alberto Crespo, sufrió una convulsión durante el partido. La primera persona en asistirlo fue una mujer que se encontraba entre el público y que estaba cerca del lugar donde se produjo la descompensación.

Posteriormente, llegó la enfermera contratada por el torneo, quien, de acuerdo con el informe elaborado tras el episodio, constató que el futbolista presentaba una convulsión y comenzó a realizar los controles correspondientes.

Desde Don Pedro aseguran que no hubo un paro en la cancha

Uno de los principales puntos que buscó aclarar la organización es la diferencia entre una convulsión y un paro cardíaco. "El jugador no tuvo paro cardíaco en el predio", sostuvo el representante de Don Pedro.

Según indicó, la enfermera que se encontraba trabajando en el lugar constató una convulsión y procedió a colocarle oxígeno. De acuerdo con su relato, también se utilizó un oxímetro para controlar los parámetros del futbolista y se siguieron las maniobras de primeros auxilios correspondientes.

La organización señaló que cuenta con un informe realizado por la profesional que asistió al jugador y que ese documento indica que el episodio registrado dentro del predio fue una convulsión.

Respecto de los paros cardíacos que posteriormente fueron mencionados, desde Don Pedro señalaron que, según la información que manejan, uno de ellos habría ocurrido en el hospital, aunque aclararon que no cuentan con información médica oficial del centro de salud y que el futbolista continúa internado.

Qué pasó con la ambulancia

Otro de los puntos cuestionados luego de la emergencia fue la situación de la ambulancia que se encontraba en el predio y que, según distintos testimonios difundidos después del episodio, habría tenido inconvenientes para abrir su puerta trasera.

Desde Don Pedro reconocieron que hubo una dificultad con la puerta, aunque explicaron que el inconveniente se habría producido cuando algunas personas ingresaron al vehículo para intentar abrirla. "Hay personas que se meten en la ambulancia para intentar abrirla y ahí se trabó la puerta trasera", explicaron desde la organización, que indicó que el encargado de la ambulancia deberá realizar el informe correspondiente para determinar exactamente qué ocurrió.

También remarcaron que el vehículo sanitario se encontraba dentro del predio y que, cuando se produjo la emergencia, fue trasladado desde una de las canchas hasta el sector donde estaba el jugador.

Según la explicación brindada por Don Pedro, entre el momento en que se realizó el llamado y la llegada de la ambulancia habrían transcurrido aproximadamente dos o tres minutos.

Una enfermera y una ambulancia durante las jornadas

Desde la organización aseguraron que el torneo cuenta con cobertura sanitaria durante las jornadas y que tienen contratadas ocho ambulancias pertenecientes a tres empresas diferentes para los distintos predios donde se desarrollan los partidos.

Además, señalaron que cada ambulancia debe contar con los elementos necesarios para responder ante una emergencia, entre ellos oxígeno y desfibrilador externo automático (DEA), y que el personal de salud del torneo realiza controles para verificar que esos elementos estén disponibles.

Según explicaron, el mismo sábado, antes del inicio de la jornada, la enfermera matriculada que trabaja en el predio había informado al grupo interno de primeros auxilios sobre los elementos disponibles en la ambulancia.

La profesional, además, cuenta con capacitación en RCP y primeros auxilios, una formación que, según indicaron desde Don Pedro, se realiza periódicamente.

Desde la organización también indicaron que, en aquellos predios donde no cuentan con una ambulancia, disponen de desfibriladores propios. Según señalaron, actualmente tienen 12 DEA adquiridos para reforzar la respuesta ante emergencias.

Otro de los puntos que aclararon desde Don Pedro es que el desfibrilador no fue utilizado durante el episodio ocurrido el sábado.

La explicación de la organización es que el jugador no habría ingresado en paro cardíaco mientras permaneció en el predio, por lo que, de acuerdo con la evaluación realizada por la enfermera, no correspondía utilizar el DEA.

La profesional asistió al futbolista, controló sus signos mediante un oxímetro y le suministró oxígeno mientras se coordinaba la atención y el traslado.

La organización sostuvo que cuenta con un informe de la enfermera que estuvo presente durante la emergencia y que ese documento será uno de los elementos para reconstruir con precisión lo sucedido.

Qué les piden a los jugadores antes de participar

Desde Don Pedro también explicaron que a quienes participan de los torneos se les solicita completar una ficha médica. Sin embargo, remarcaron que buscan avanzar hacia una modalidad que vaya más allá de completar un formulario y que implique efectivamente realizarse un control de salud.

En ese sentido, señalaron que durante la jornada del sábado estuvo presente un gazebo del centro de salud, correspondiente al sector, donde se ofrecieron controles médicos a las personas que participan de las actividades.

La intención, según explicaron, es fomentar que los jugadores conozcan su estado de salud y no se limiten solamente a completar una ficha. "Una ficha médica la puede llenar cualquiera. Lo que nosotros hacemos es fomentar que la gente se haga fehacientemente el control", explicaron.

El futbolista continúa internado

Mientras desde la organización brindaron estas aclaraciones, el futbolista permanece internado y su estado continúa siendo delicado. Don Pedro sostuvo que no puede confirmar qué ocurrió médicamente después del traslado, ya que esa información corresponde al hospital y a los profesionales que atendieron al jugador.

La organización insistió en que el dato que puede confirmar sobre lo ocurrido dentro del predio es que el futbolista sufrió una convulsión y fue asistido por la enfermera que se encontraba afectada al torneo.

El episodio generó versiones contrapuestas entre quienes estuvieron presentes, testimonios difundidos en redes sociales y la explicación oficial de la organización. La situación de la ambulancia y el traslado también quedaron bajo análisis, a la espera del informe de la persona responsable del servicio.

Mientras tanto, el jugador continúa internado en terapia intensiva y sus allegados esperan su evolución.