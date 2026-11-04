Avanzan las fotomultas en Ruta 7 y Ruta 40: hay otras dos ciudades que cobran y no es por exceso de velocidad

Dos localidades neuquinas pusieron en marcha controles automatizados. Qué infracciones se sancionan, dónde están las cámaras y cuánto cuestan.

Las fotomultas ganan terreno en la provincia de Neuquén. En los últimos días, dos municipios activaron sistemas de control automatizado en sus calles y rutas. En algunos casos no es por exceso de velocidad, sino también por el uso del celular al volante y la falta de cinturón de seguridad y por otras violaciones a la Ley Nacional de Tránsito .

Villa La Angostura, que comenzó a cobrar sanciones para quienes manejen con el celular en la mano, y por no llevar el cinturón de seguridad, y la localidad de Vista Alegre , que habilitó cámaras en los semáforos de la Ruta 7 camino al cruce con la Ruta 51, el camino de la doble vía a Vaca Muerta .

Los conductores que circulen por esas zonas deberán extremar los cuidados, porque las infracciones ya se están registrando, aunque en el caso de Vista Alegre aún no queda claro cómo serán las notificaciones.

La ruta 40 en Villa La angostura tiene fotomultas

En el caso de Villa La Angostura, desde el 1 de noviembre está el cobro de fotomultas para las dos clases de infracciones, en el ejido urbano, por el celular y el cinturón.

Así lo confirmó el subsecretario de Tránsito de la Municipalidad, Milton Maraboli, quien explicó que la medida apunta principalmente a la temporada de verano, cuando la localidad cordillerana recibe un fuerte flujo de turistas.

"Hemos implementado el cobro hace unos días. Todos los que usen el teléfono celular al volante y los que no usen el cinturón de seguridad serán sancionados", advirtió el funcionario en declaraciones a Canal 7.

Según indicó, el monto de cada multa rondará entre los 100.000 y los 110.000 pesos, y se trata de infracciones que ya están tipificadas.

Las cámaras que registran estas faltas se instalaron en marzo de este año y están ubicadas sobre la Avenida Siete Lagos, a pocos metros del edificio municipal, y en la Avenida Arrayanes al 400. A esto se suman otros dispositivos, que son radares de velocidad sobre la traza de la Ruta 40 y en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el camino al puerto.

Vista Alegre: cámaras en los semáforos de la Ruta 7

En Vista Alegre, la Municipalidad habilitó el sistema de fotomultas en los semáforos ubicados sobre la Ruta 7, uno de los corredores más transitados de la región por su vínculo con la actividad petrolera.

El secretario de Transporte local, Luis Mera, aclaró que no se trata de radares de velocidad, sino de cámaras que controlan el funcionamiento y el respeto de los semáforos.

Los dispositivos sancionarán a quienes crucen en rojo, realicen maniobras indebidas, usen el celular mientras conducen o no respeten la senda peatonal. Los puntos controlados son la intersección de la Ruta 7 y calle 11 (justo en la curva), y el ingreso al dique Ingeniero Ballester.

Mera explicó que la iniciativa responde a un pedido de los vecinos, especialmente por el paso del transporte público en esos cruces. "Muchos dicen que es un corredor petrolero, pero es una ruta muy transitada y realmente es un riesgo", señaló. "La gente había solicitado un sistema así, porque además tenemos paso de transporte público por el lugar", agregó.

Cuánto cuesta y cómo llega la multa

A diferencia de Villa La Angostura, en Vista Alegre todavía no hay un valor de referencia. Según Mera, el monto dependerá del tipo de infracción y de la reincidencia, y su aplicación quedará a cargo del sistema junto con el Juzgado de Faltas. Por el piso de las sanciones, el funcionario admitió que no cuenta con esa información.

La notificación se hará de manera virtual. La empresa a cargo del sistema identificará el vehículo por su patente y hará llegar el acta al titular o responsable por correo electrónico. La firma que opera las cámaras es Fluxa SA, que fue convocada por el municipio y que opera en otras localidades.

Mera aseguró que el equipamiento cuenta con la homologación correspondiente y que el proceso de habilitación llevó "meses y meses" de revisión y planificación.

Sobre el destino de los fondos recaudados, el secretario indicó que esa decisión corresponde al área administrativa del municipio. El sistema ya está vigente. "Ya empezó a funcionar, ya se le dio el okay", confirmó el funcionario.