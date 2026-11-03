Conmoción: murió el futbolista de 30 años que recibió un rodillazo de un arquero en España

El delantero había quedado inconsciente durante el partido y fue trasladado de urgencia a un hospital.

El impactante choque entre ambos jugadores ocurrió este lunes y el partido quedó suspendido.

Hay gran conmoción en el mundo del fútbol, tras conocerse la muerte de un futbolista de 30 años que sufrió un fuerte choque con un arquero en pleno partido en España.

El impactante choque entre ambos jugadores ocurrió este lunes en el fútbol de ascenso de España y el partido que se estaba jugando quedó suspendido.

El delantero quedó inconsciente durante el partido y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció internado en terapia intensiva. Había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Se trata de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que falleció este martes por la mañana. La noticia fue confirmada por el propio Tenerife a través de sus redes sociales.

“Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”, expresó la institución en un mensaje de despedida.

El delantero Jesús de Miguel había ingresado de urgencia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, luego del brutal choque durante el partido, a un minuto del final del encuentro ante Andorra.