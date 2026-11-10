Los cinco equipos de Primera que arrancaran el 2027 complicados con los promedios.

Para la próxima temporada se mantendrán los dos descensos en la máxima categoría del fútbol argentino: uno por tabla anual y otro por promedios.

Se sabe que en el 2027 habrá nuevamente cambios en el sistema de disputa de los torneos de Primera División . Habrán 30 equipos que volverán a jugar todos contra todos a lo largo del año (30 fechas, ya sin zonas), pero con dos playoffs para dividir al certamen anual (que otorgará otra vez una estrella) en Apertura y Clausura (campeones intermedios, pero también con una corona).

En ese sentido, de no mediar modificaciones, se mantendrán los dos descensos: uno por los puntos de la tabla anual y el otro por los promedios. En cuánto a esta última tabla, hay equipos que ya saben como van a arrancar el año que viene, y ya se conocen los cinco que correrán de atrás en ese "campeonato".

Ya sin Aldosivi y Estudiantes de Río IV (que se fueron a la B en este 2026) y a la espera de los ascendidos desde la Primera Nacional ( Tristán Suárez y Godoy Gruz jugarán la primera final por un lugar en Primera, el perdedor irá al Reducido del que saldrá el segundo ascenso), la tabla tiene en lo más alto a Rosario Central con 2.000 (128 puntos), producto de 64 partidos jugados entre 2025 y 2026. Y se irán acoplando los partidos (y puntos) que se jueguen a lo largo del 2027.

De esta manera, exceptuando a los recién ascendidos (que dividirán solo por lo cosechado en 2027), Atlético Tucumán hoy tiene 1,031 (zona de descenso), seguido por Banfield con 1,063. Apenas un escalón arriba están Central Córdoba y Platense con 1,078 y 1,109, respectivamente. Mismo coeficiente que el Calamar tiene Newell's. Pegadito está Talleres con 1,141. Panorama pesado para varios. Vale mencionar que Gimnasia de Mendoza divide diferente. Ascendido en 2026, tiene solo 32 partidos consignados. Por eso, puede subir o bajar más respecto a los otros conjuntos.

River solicitaría a la AFA jugar un viernes ante Lanús

Los octavos de final del Torneo Clausura todavía no tienen fecha definida, pero se jugarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. River, según información de medios especializados, le haría un pedido especial a la AFA para jugar el viernes 20 ante Lanús en el Monumental.

Según el periodista Gustavo Yarroch, que cubre al Millonario en la señal de ESPN, el pedido para jugar el viernes tiene que ver con la final de la Copa Sudamericana que Boca disputará el sábado 21 en Barranquilla.

En el marco de una posible consagración del Xeneize en el torneo internacional, los dirigentes de River no quieren jugar el domingo 22 con un posible clima caldeado en el Monumental, con la gente más impaciente que de costumbre por el festejo del clásico rival. Una situación similar se dio en 2023 en la previa de la final de la Copa Libertadores que el Xeneize finalmente perdió contra Fluminense.

Sin embargo, Lanús se mantiene firme en disputar el encuentro en cancha de River el domingo 22, ya que Allan Wlk, jugador granate, fue convocado para la fecha FIFA con la selección de Paraguay, y regresaría al país recién el jueves 19.