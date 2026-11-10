Después de salir campeón con Boca, un futbolista declaró en una causa por narcotráfico

El caso tomó trascendencia internacional ya que está acusado el suegro del jugador en cuestión.

A pocos días de la consagración de Boca , el nombre de Carlos Palacios quedó involucrado en una investigación judicial en Chile. El mediocampista viajó a su país y se presentó ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) para declarar en calidad de imputado en una causa por tráfico de drogas que tiene a su suegro bajo prisión preventiva.

La diligencia se realizó el lunes 9 de noviembre y se extendió durante aproximadamente dos horas. El futbolista de 26 años llegó acompañado por su abogado, Felipe Moraga , y se retiró sin realizar declaraciones públicas sobre la investigación.

El expediente tiene como uno de sus puntos centrales una camioneta Mercedes-Benz registrada a nombre de Palacios , que habría sido utilizada para transportar pasta base de cocaína. El vehículo fue incautado durante los procedimientos vinculados con una investigación que también permitió decomisar más de 1.400 kilos de distintas sustancias ilícitas.

El principal detenido en la causa es Sebastián Soto Guerra, padre de la pareja del futbolista, quien permanece en prisión preventiva. De acuerdo con los antecedentes difundidos por medios chilenos, el hombre habría utilizado el vehículo del jugador para trasladar estupefacientes.

Qué dijo el abogado de Carlos Palacios

Después de la presentación ante la PDI, el defensor del futbolista salió a aclarar su situación procesal y buscó despejar cualquier interpretación sobre una posible participación en los hechos investigados.

Moraga confirmó que Palacios fue citado como imputado, pero remarcó que no fue formalizado ni está sujeto a medidas cautelares. Según explicó, la Fiscalía necesitaba que el jugador aportara información sobre la camioneta, presentara la documentación que acredita su adquisición y permitiera evaluar una eventual devolución del rodado.

El abogado sostuvo que Palacios compró el vehículo de manera legal, mediante un crédito y la entrega de otro automóvil como parte de pago. Además, explicó que, cuando se mudó a la Argentina en 2025 para incorporarse a Boca, dejó la camioneta en una propiedad familiar de Santiago de Chile.

Sobre el presunto uso del vehículo por parte de su suegro, Moraga aseguró que el futbolista desconocía lo que estaba ocurriendo.

“Sin su autorización, sin su consentimiento, es utilizado por esta persona, su suegro. Carlos se entera de todo a propósito de un reportaje, cuando este señor ya está detenido”, explicó el defensor.

La jornada de este lunes 9 de noviembre, el futbolista Carlos Palacios arribó a la Brigada Antinarcóticos de la PDI en calidad de imputado, para declarar en la causa que mantiene a su suegro en prisión preventiva por tráfico de sustancias ilícitas. https://t.co/azAKCRKtJP — Meganoticias (@meganoticiascl) November 10, 2026

El viaje a Chile y el incómodo encuentro con la prensa

Palacios había viajado a su país después de los festejos por la consagración de Boca. Entre sus planes estaba visitar a sus hijos y asistir al partido entre Ñublense y Colo Colo, disputado en Chillán.

Su presencia en las tribunas quedó registrada durante la transmisión televisiva y permitió confirmar que se encontraba en Chile. Posteriormente, debió presentarse ante la Policía de Investigaciones y modificar sus planes de regreso a Buenos Aires.

Al llegar a la dependencia policial, el futbolista se mostró molesto por la presencia de los periodistas. “Sácame el micrófono de la cara”, expresó ante las cámaras. Cuando le preguntaron por el motivo de la citación, respondió con ironía: “Porque vine a ver el partido de ayer”, en referencia al encuentro de Colo Colo.

La situación judicial y su futuro en Boca

La declaración de Palacios se produjo en el marco de una investigación que continúa en curso. Su condición de imputado no significa que haya sido formalizado ni que se haya determinado su responsabilidad en el delito investigado.

El abogado también reconoció que el episodio generó consecuencias en el plano profesional del mediocampista, incluso después de la reciente consagración de Boca. Según sus declaraciones, la situación no cayó bien en el entorno del club.

Por el momento, el futbolista no realizó un descargo público y su defensa sostiene que no tuvo conocimiento del presunto uso de la camioneta para trasladar drogas.

La investigación deberá determinar cómo fue utilizada la propiedad del jugador y qué grado de responsabilidad corresponde a cada una de las personas involucradas.