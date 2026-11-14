Arrancan los playoffs del Pre Federal de básquet con cuatro cruces y dos clásicos

Los cuartos comenzarán este domingo y pondrán en juego el pase a semifinales y la clasificación a la Liga Federal 2027.

El Pre Federal de básquet entra este domingo en su etapa decisiva con el comienzo de los cuartos de final , una instancia que tendrá cuatro cruces y un premio importante: además de seguir en carrera por el título, los equipos buscarán la clasificación a la Liga Federal 2027 .

La jornada contará con dos enfrentamientos clásicos. Pérfora , que terminó primero en la fase regular, recibirá a Petrolero Argentino en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul , mientras que Centro Español será local ante Club Plottier en El Templo .

Los otros cruces también aparecen abiertos. Deportivo Roca , segundo en la etapa inicial, enfrentará a Independiente en el Gimena Padín , mientras que Pacífico , actual campeón, comenzará la defensa del título frente a Atlético Regina en el Viejo Ramírez de Neuquén .

Todos los partidos tendrán revancha el próximo miércoles 18, con localías invertidas. En caso de ser necesario un tercer encuentro, se disputará en la cancha del equipo mejor ubicado durante la fase regular.

Cómo llegan los principales candidatos

Pérfora fue el conjunto más sólido a lo largo de las 16 fechas y llega como máximo favorito por rendimiento. Después de haber sido finalista en 2025, intentará volver a pelear por el campeonato, aunque tendrá enfrente a un rival histórico como Petrolero.

Deportivo Roca también completó una primera fase destacada. Si bien bajó su rendimiento en las últimas jornadas, sostuvo el segundo puesto y ahora tendrá como rival a un Independiente acostumbrado a este tipo de definiciones.

Uno de los cruces más atractivos será el de Centro Español y Club Plottier. El conjunto de Plottier logró vencer dos veces al Torito durante la fase regular, tanto en El Templo como en El Histórico, aunque Español mantiene su condición de candidato.

El duelo entre Pacífico y Atlético Regina aparece como el más equilibrado en los números: terminaron cuarto y quinto, respectivamente. El Decano tendrá la ventaja de definir como local si la serie necesita un tercer partido.

El programa del domingo en el Pre Federal

20:30: Pacífico vs. Atlético Regina , en el Viejo Ramírez.

20:30: Pérfora vs. Petrolero Argentino , en el Oscar Piti Claris.

21:00: Centro Español vs. Club Plottier , en El Templo.

21:00: Deportivo Roca vs. Independiente, en el Gimena Padín.

Con los ocho mejores equipos en competencia, el torneo entra en una fase en la que cada partido puede definir tanto la pelea por el título como el acceso al escenario nacional del próximo año.