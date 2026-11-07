Independiente arrancó bárbaro la Liga Nacional y volvió a ganar
El Rojo neuquino derrotó 63-58 a Peñarol de Mar del Plata en La Caldera y consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Liga Femenina de Básquet.
Independiente de Neuquén sigue disfrutando de un comienzo auspicioso en la Liga Nacional Femenina de Básquet. El conjunto neuquino volvió a hacerse fuerte en La Caldera, superó 63-58 a Peñarol de Mar del Plata y consiguió su segunda victoria consecutiva y la quinta del torneo, después de un triunfo que también había tenido un valor especial: el conseguido ante Boca como visitante.
El equipo dirigido por Gabriel Del Égido tuvo que trabajar para quedarse con el resultado. Después de un comienzo favorable y una primera mitad en la que logró construir una diferencia importante, el Rojo sufrió la reacción de las marplatenses, que llegaron a ponerse a tiro en el marcador.
Sin embargo, las neuquinas encontraron respuestas en los momentos decisivos y terminaron celebrando ante su gente.
La gran figura de la noche fue Sofía Cabrera, que aportó 21 puntos y ocho rebotes. La jugadora fue determinante para sostener al equipo en los momentos de mayor dificultad y terminó llevándose el reconocimiento a la MVP del encuentro.
Independiente comenzó con mucha intensidad y rápidamente encontró ventajas. Valentina Numa y Josefina Torruella fueron protagonistas en un primer cuarto en el que el conjunto local dominó las acciones y se impuso por 20-9.
La diferencia también se reflejó en el segundo período. Peñarol intentó reaccionar, pero las neuquinas mantuvieron el control y llegaron al descanso con una ventaja de 36-24. Cabrera, con 12 puntos en la primera mitad, ya mostraba que sería una de las principales armas ofensivas del equipo.
Peñarol reaccionó y puso en aprietos al Rojo
El partido cambió después del entretiempo. Peñarol salió decidido a descontar y encontró respuestas de la mano de Débora Coli, que encabezó la reacción visitante junto con Regina Carosio y Celeste Selent.
La diferencia comenzó a achicarse y el equipo marplatense llegó a ponerse a tres puntos, en un momento que obligó a Del Égido a solicitar un minuto para reorganizar a sus dirigidas.
Cuando el encuentro se complicaba, apareció Torruella con un triple que frenó el envión de Peñarol y le devolvió aire a Independiente.
Las visitantes ganaron el parcial 18-12, pero el Rojo consiguió cerrar el tercer cuarto arriba por 48-42 y mantuvo una ventaja que sería fundamental para afrontar el último segmento.
En el cierre, las neuquinas supieron administrar el resultado. Peñarol volvió a intentar una reacción, pero Independiente respondió en los momentos importantes y evitó que la visita pudiera completar la remontada.
Finalmente, el equipo de Del Égido se quedó con el triunfo por 63-58, en una noche que volvió a mostrar su capacidad para competir y sostener resultados ajustados.
El Rojo sigue creciendo
La victoria ante Peñarol llegó después de un importante resultado frente a Boca, en condición de visitante. Ese triunfo había representado una señal positiva para Independiente, que ahora consiguió darle continuidad a su buen comienzo.
El equipo neuquino comenzó la temporada con una identidad clara, apoyado en la intensidad defensiva, la rotación y el aporte de sus principales figuras.
La continuidad de Cabrera, junto con el trabajo de Numa y Torruella, le permitió al Rojo construir una victoria que no fue sencilla, pero que terminó premiando su esfuerzo.
Ahora, Independiente comenzará la segunda rueda con otro desafío regional. El próximo jueves visitará a El Biguá, en El Nido, donde Peñarol había ganado el jueves.
El Rojo es escolta de Boca pero tiene un partido menos y buscará prolongar su buen inicio. Después de vencer al líder y resistir la reacción de Peñarol, las rojas tendrán una nueva oportunidad de demostrar que pueden ser protagonistas.
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