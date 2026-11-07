Independiente arrancó bárbaro la Liga Nacional y volvió a ganar

El Rojo neuquino derrotó 63-58 a Peñarol de Mar del Plata en La Caldera y consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Liga Femenina de Básquet.

Independiente de Neuquén sigue disfrutando de un comienzo auspicioso en la Liga Nacional Femenina de Básquet . El conjunto neuquino volvió a hacerse fuerte en La Caldera, superó 63-58 a Peñarol de Mar del Plata y consiguió su segunda victoria consecutiva y la quinta del torneo, después de un triunfo que también había tenido un valor especial: el conseguido ante Boca como visitante.

El equipo dirigido por Gabriel Del Égido tuvo que trabajar para quedarse con el resultado. Después de un comienzo favorable y una primera mitad en la que logró construir una diferencia importante, el Rojo sufrió la reacción de las marplatenses, que llegaron a ponerse a tiro en el marcador.

Sin embargo, las neuquinas encontraron respuestas en los momentos decisivos y terminaron celebrando ante su gente.

La gran figura de la noche fue Sofía Cabrera, que aportó 21 puntos y ocho rebotes. La jugadora fue determinante para sostener al equipo en los momentos de mayor dificultad y terminó llevándose el reconocimiento a la MVP del encuentro.

Independiente comenzó con mucha intensidad y rápidamente encontró ventajas. Valentina Numa y Josefina Torruella fueron protagonistas en un primer cuarto en el que el conjunto local dominó las acciones y se impuso por 20-9.

La diferencia también se reflejó en el segundo período. Peñarol intentó reaccionar, pero las neuquinas mantuvieron el control y llegaron al descanso con una ventaja de 36-24. Cabrera, con 12 puntos en la primera mitad, ya mostraba que sería una de las principales armas ofensivas del equipo.

Peñarol reaccionó y puso en aprietos al Rojo

El partido cambió después del entretiempo. Peñarol salió decidido a descontar y encontró respuestas de la mano de Débora Coli, que encabezó la reacción visitante junto con Regina Carosio y Celeste Selent.

La diferencia comenzó a achicarse y el equipo marplatense llegó a ponerse a tres puntos, en un momento que obligó a Del Égido a solicitar un minuto para reorganizar a sus dirigidas.

Cuando el encuentro se complicaba, apareció Torruella con un triple que frenó el envión de Peñarol y le devolvió aire a Independiente.

Las visitantes ganaron el parcial 18-12, pero el Rojo consiguió cerrar el tercer cuarto arriba por 48-42 y mantuvo una ventaja que sería fundamental para afrontar el último segmento.

En el cierre, las neuquinas supieron administrar el resultado. Peñarol volvió a intentar una reacción, pero Independiente respondió en los momentos importantes y evitó que la visita pudiera completar la remontada.

Finalmente, el equipo de Del Égido se quedó con el triunfo por 63-58, en una noche que volvió a mostrar su capacidad para competir y sostener resultados ajustados.

El Rojo sigue creciendo

La victoria ante Peñarol llegó después de un importante resultado frente a Boca, en condición de visitante. Ese triunfo había representado una señal positiva para Independiente, que ahora consiguió darle continuidad a su buen comienzo.

El equipo neuquino comenzó la temporada con una identidad clara, apoyado en la intensidad defensiva, la rotación y el aporte de sus principales figuras.

La continuidad de Cabrera, junto con el trabajo de Numa y Torruella, le permitió al Rojo construir una victoria que no fue sencilla, pero que terminó premiando su esfuerzo.

Ahora, Independiente comenzará la segunda rueda con otro desafío regional. El próximo jueves visitará a El Biguá, en El Nido, donde Peñarol había ganado el jueves.

El Rojo es escolta de Boca pero tiene un partido menos y buscará prolongar su buen inicio. Después de vencer al líder y resistir la reacción de Peñarol, las rojas tendrán una nueva oportunidad de demostrar que pueden ser protagonistas.