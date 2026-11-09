Pérfora siempre está: ganó la fase regular y es el favorito al título del Pre Federal

El Verde mostró la chapa en Regina. Con Vicentín y Ruíz como figuras, logró otro triunfo y se quedó con el "1" de la etapa clasificatoria.

Pasan los años y Pérfora siempre está. Si no es campeón, juega la final. Si no pelea el ascenso, como mínimo es el mejor de los equipos regionales. El Verde sigue apostando fuerte por el básquet tanto a nivel profesional como en formativas y se destaca continuamente. El Pre Federal que se está jugando no es la excepción y, tras quedarse con el "1" de la fase regular a falta de una fecha, es el favorito a la consagración.

El domingo por la noche mostró su jerarquía colectiva y tuvo dos pilares fundamentales en la ofensiva para quedarse con una victoria contundente ante Atlético Regina . Fue 98 a 74 para los dirigidos por Fernando Claris , en un partido donde jugó mejor que su rival desde el comienzo con una defensa asfixiante.

Si bien estuvo arriba en el marcador casi todo el partido, le costó escaparse en el primer cuarto. Sacó diferencias en el marcador a partir del segundo parcial, bajo la conducción de su director de orquesta, Julián Ruiz . El base anotó 18 puntos y dio 11 asistencias en los primeros 30 minutos de partido y fue determinante, como cada vez que juega bien.

Tras irse 10 puntos arriba al descanso largo, Pérfora martilló el partido con tres defensas sólidas y tres bombas de tres puntos apenas comenzado el segundo tiempo. Esa brecha de 17 dejó la sensación de partido liquidado, porque pese a los reiterados intentos de Regina, que tuvo a cuatro jugadores en doble dígito, la efectividad de la visita desde tercera dimensión fue lapidaria: 15/33.

El goleador de la noche fue Nahuel Vicentín con 24 puntos. Un interno de estos tiempos, versátil, rebotero y de lo más completo desde que llegó a la zona en los últimos años. Lo ayuda un contexto, porque tanto en el cinco titular -que completan Pedro Emilio, Lucas Mohnen y Sebastián Godoy Vega- como en el recambio -Juan Navarrete, Valentín Bauducco y Enzo Marusich- encuentra respuestas constantes.

Con esta victoria, Pérfora llegó a 12 victorias en el torneo, donde solo perdió 3 veces, está invicto de local y fue claramente el más regular de los ocho participantes.

El miércoles en la última fecha será local de Petrolero, que viene de derrotar a Independiente por 59 a 56, se está jugando la permanencia y necesita vencerlo en el cuarto clásico de la temporada.

Roca ya sabe que será segundo, el resto está por verse

A falta de una fecha, que se jugará el miércoles, quedan más cosas por definirse que certezas.

La caída del naranja rionegrino en su visita al Club Plottier (80-72), dejó al Depo con registro de 10-5 y el puesto de escolta asegurado. Centro Español (8-7) metió doblete y se acomodó, porque le había ganado a Roca el viernes y el domingo despachó a Pacífico por 74 a 66 en El Templo.

Por ahora el Torito está tercero, pero debe ganar el clásico para asegurarse su puesto. Si no lo hace y Pacífico (7-8) vence a Independiente, el Deca lo superara en el mano a mano por diferencia de puntos entre si.

El Rojo quedó último (5-10), pero todavía tiene alguna chance de salir de ese lugar si gana su derbi y se le dan algunos resultados. Por su parte, Atlético Regina, Club Plottier y Petro pelean por el quinto lugar, que no es para nada despreciable teniendo en cuenta el formato.

Cómo sigue

Cuando el miércoles termine la fase regular, quedarán decididos los cruces: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Los cuatro ganadores pasarán a semis y se clasificarán automáticamente a la Liga Federal del año que viene. Los perdedores jugarán entre sí para resolver al descendido y al que jugará la promoción con el subcampeón de la zona ascenso.

Todas las series mencionadas se definirán al mejor de tres partidos con ventaja de localía para el mejor ubicado en la fase regular.