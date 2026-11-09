Los dos golazos de Ciro Messi por los que volvieron a compararlo con su padre

El hijo menor de Lionel Messi causa sensación con la '10' del Inter Miami y los hinchas se ilusionan con el legado de su padre.

Ciro Messi volvió a quedar en el centro de atención por sus cualidades para jugar al fútbol, haciendo recordar en más de una oportunidad a su padre Lionel, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Su comparación es inmediata, a pesar de que tan solo se trata de un niño de 8 años que disfruta de jugar al fútbol, debido a su destacada participación con el Inter Miami.

La estampa ilusiona: la '10' en su espalda, cinta de capitán y fotos que lo emparentan con su papá. Además, algunos videos del más chico de los Messi, hacen que los hinchas argentinos tengan una sonrisa en el rostro debido a que hacen recordar algunos goles del excapitán de la Selección argentina.

Ciro fue protagonista en la Legends Cup, categoría Sub-10, con dos tantos que generaron una fuerte repercusión en las redes sociales. Uno de ellos, al mejor estilo de su padre: casi encerrado por dos defensores, logró sacar a la luz una gambeta para dejarlos en el camino y definió de zurda al segundo palo para que el arquero no llegue a contener el balón.

El segundo de ellos también llegó luego de una gambeta corta y definió abajo del costado derecho del arquero, para colaborar con la victoria aplastante por 10-3 ante Athletum FC. La victoria, que tuvo como goleador también a Lauti Suárez, el hijo de Luis Suárez, fue la confirmación del título.

¿Messi vuelve al Monumental? Qué dijo el Kily González sobre el amistoso entre River e Inter Miami

El posible amistoso entre River e Inter Miami durante la pretemporada de enero está cada vez más cerca de concretarse. El entrenador del conjunto estadounidense, Kily González, aseguró que las conversaciones están avanzadas y que el encuentro podría disputarse en el Monumental durante la segunda quincena del mes. La principal atracción sería el regreso de Lionel Messi al estadio de Núñez.

El Kily dio por confirmado el amistoso con River

“Para mí está casi confirmada esa situación”, expresó el DT después del empate 3-3 de su equipo frente a Charlotte. El técnico argentino explicó que está al tanto de las negociaciones y reconoció que existe una posibilidad muy fuerte de enfrentar al Millonario en el inicio de la preparación para la próxima temporada. De todas formas, aclaró que todavía quedan detalles por resolver.

Inter Miami vs River Plate all but confirmed!



Kily Gonzalez: “It will be in the midst of preseason. I’m aware of the plans. I know that there are really strong possibilities it happens. It’s almost confirmed, as far as I’m concerned.”#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/zTuDLvqlxc — Franco Panizo (@FrancoPanizo) November 8, 2026

“Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento”, agregó el rosarino, que se refirió a una propuesta que genera expectativa por el atractivo deportivo y la presencia del capitán argentino.

De concretarse, el encuentro marcaría una nueva presentación de Leo en el Monumental después de su despedida con la Selección Argentina, el pasado 6 de octubre, cuando el equipo nacional venció a Benín. En aquella oportunidad, el astro tuvo la posibilidad de reencontrarse con el público argentino en el estadio porteño. Ahora, podría regresar con otra camiseta y en un contexto diferente.

Messi nunca jugó un partido en el Monumental sin la camiseta de la Selección

El amistoso también tendría un significado particular para el campeón del mundo: sería su primera presentación en el país en un partido a nivel clubes. A lo largo de su carrera, el delantero disputó encuentros en territorio argentino con el combinado nacional, pero nunca lo hizo con Barcelona, Paris Saint-Germain o las Garzas. Sus visitas a la Bombonera para la despedida de Juan Román Riquelme y al Coloso Marcelo Bielsa para el homenaje a Maxi Rodríguez fueron ocasiones especiales, fuera de la competencia habitual.

RIVER JUGARÁ UN AMISTOSO VS INTER MIAMI DE LIONEL MESSI, EL PRÓXIMO 19 DE ENERO EN EL MONUMENTAL.



Lo confirma @GermanBalcarce. pic.twitter.com/NUd0oqOTXy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 7, 2026

Messi llegó al conjunto de Florida en julio de 2023 y desde entonces se convirtió en la principal figura de la franquicia estadounidense. Un eventual cruce con River representaría también una oportunidad para que el público argentino pueda verlo nuevamente en acción, esta vez frente a uno de los equipos más importantes del fútbol nacional y en un escenario que conoce muy bien.