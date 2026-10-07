Fuertes repercusiones de medios internacionales por la despedida de Messi: "Imposible reemplazar a su superhéroe"

Los medios internacionales llenaron de elogios al capitán de la Selección. Algunos, lo llamaron "rey", "dios", "leyenda". La reacción de los medios al "último tango".

La despedida de Messi de la selección acaparó las miradas del mundo , siendo que se trata del 'adiós' de uno de los mejores jugadores del mundo. Los medios internacionales no dudaron en llenar de elogios al astro rosarino que fue el epicentro de una noche plagada de emociones.

Medios de Italia, España, Francia, lugar donde tuvo un paso particular por su estadía en el París Saint-Germain, entre otros países europeos que hicieron referencia al 'adiós' con escritos estremecedores. No es casualidad que todos los textos giran en torno a elogios para un futbolista que marcó época en el fútbol mundial.

La Gazzetta dello Sport citó al compositor de tango Enrique Santos Discépolo, tomando como referencia una frase que esbozó para definir a este estilo musical:"Un pensamiento triste que se baila". Con esa referencia, escribieron: "La Argentina y Leo Messi bailaron juntos por última vez en el Monumental ante 85.000 personas vestidas de azul y blanco, listas para despedir al ídolo de su vida."

En su relato, hicieron principal hincapié al primer partido de Messi en la Selección, sin su padre Jorge: "Una pérdida que contribuyó enormemente a la despedida de la Argentina", dijeron y sentenciaron: "¡Larga vida al Rey Messi!"

Qué dijeron en Francia

"El tiempo de Messi ha terminado: el pequeño genio ya no vestirá la camiseta de la Albiceleste, tras 208 partidos internacionales", escribió el medio L'Equipe sobre el fin de una era dorada. A su vez, afirmaron que el hincha argentino "disfrutó".

La reacción de medios brasileños

Globoesporte tituló "Fin de una era" y escribió: "La espectacular historia de Lionel Messi con la camiseta de Argentina llegó oficialmente a su fin en este histórico 6 de octubre de 2026".

A su vez, lo metió en la historia como "una de las dos grandes figuras del fútbol argentino y la más laureada de ellas."

España también habló de la despedida de Messi

El medio Sport de Barcelona tituló "El adiós de Leo Messi que se merecía con la Albiceleste: victoria, gol y dos asistencias". En el artículo, cerró con una denominación importante que magnifica su historia: "El último capítulo de una historia que ya es eterna."

Por su parte, Marca tituló: "El 'dios' Messise despide de Argentina con un gol y dos asistencias". En el artículo, escribieron: "Y así se fue el partido, esperando el momento en el que Leo iba a ser sustituido para vivir sus últimos segundos de esta historia de éxitos y dificultades (que también las hubo) de Leo con su Selección nacional. Messi no fue sustituido, jugó los 90'... y ahí se apagó su luz, pero nace su leyenda. Una leyenda fantástica del más grande de la historia de este deporte".

Qué dijeron en Inglaterra

The Guardian definió al desarrollo del partido como un "detalle secundario" por la magnitud de la despedida y concluyó con una reflexión profunda: "La salida de Messi deja a la Argentina con la tarea imposible de reemplazar a su superhéroe."

The Sun criticó la bandera de Malvinas en la despedida

La Selección argentina volvió a mostrar, esta vez en la despedida de Lionel Messi, aquella bandera hecha de forma espontánea por hinchas argentinos y mostrada por los jugadores en las semifinales ante Inglaterra en el Mundial 2026. La inscripción y el reclamo fue claro: "Las Malvinas son Argentinas".

En Argentina fue motivo de alegría y celebración por la acción que causó revuelo a nivel mundial, pero en países como Inglaterra se hicieron eco de forma negativa. El medio The Sun lanzó un artículo en el que se hizo eco de esta situación y barajó la posibilidad de que la Selección reciba una nueva sanción.

Qué dijo el medio británico sobre la exhibición de la bandera

"Argentina corre el riesgo de recibir otra sanción de la FIFA, tras desplegar una pancarta que reivindicaba las Islas Malvinas antes del emotivo partido de despedida de Lionel Messi", comenzó diciendo en su escrito.

Por otra parte del artículo, contaron: "Los gigantes sudamericanos desplegaron una pancarta que decía: "Las Malvinas son argentinas".

En su relato, catalogaron a la bandera como "provocadora". "Y el veterano de la guerra de las Malvinas, Fabio Santana, que llevaba la bandera sobre los hombros, fue invitado al terreno de juego para cantar el himno nacional antes del pitido inicial. Posteriormente, los miembros del equipo y el jefe Lionel Scaloni posaron junto a la pancarta provocadora".

Después de haber puesto sobre la mesa la posibilidad de que la albiceleste reciba una sanción, recordaron la sanción que recibió tras el duelo por el certamen ecuménico. "El mensaje político llegó después de que Argentina también fuera sancionada con una enorme multa de 237.000 libras esterlinas en el Mundial", alegaron.

"Las acusaciones de la FIFA incluían el uso de un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo, mala conducta del equipo y abusos discriminatorios y racistas vinculados a cánticos y gestos de los aficionados", sumaron.

Casi en el cierre de su artículo, mencionaron jugadores con vínculo en la Premier League que posaron con la bandera: "Algunas de sus superestrellas, entre ellas el defensa del Manchester United, Lisandro Martínez, y el exjugador del Tottenham, Giovani Lo Celso, alzaron con orgullo la bandera mientras celebraban con sus aficionados".