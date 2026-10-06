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La Mañana Lionel Messi

¡Adiós Capitán! vecinos de la región presentes en la despedida de Messi

El astro del fútbol Lionel Messi atraviesa su último partido en la Selección Argentina y los vecinos de la región viajaron para vivir el día histórico.

Messi se despide de la Selección Argentina y la región no se quedó afuera. 

Messi se despide de la Selección Argentina y la región no se quedó afuera. 

Sin duda alguna, este martes 6 de octubre de 2026 es un día que quedará en la memoria de todos los argentinos y argentinas. El partido despedida de Lionel Messi como capitán de la Selección Argentina tiene lugar en el Estadio Monumental y varios vecinos de la región viajaron hasta allí para ser parte.

Con profunda emoción, desde las 20 hs, la Scaloneta se enfrenta al equipo africano de Benín. Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi; Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron los elegidos por Scaloni para la formación oficial de la última disputa.

Vecinos de distintos puntos de la provincia de Neuquén, como Vista Alegre, Centenario y la capital viajaron hasta Buenos Aires para ser parte de este día memorable.

Centenario presente en la despedida del Diez.

Centenario presente en la despedida del Diez.

Vista Alegre presente en la despedida del Diez.

Vista Alegre presente en la despedida del Diez.

Vecinos de Centenario llegaron hasta al estadio Monumental para vivir en primera persona una jornada histórica.

Vecinos de Centenario llegaron hasta al estadio Monumental para vivir en primera persona una jornada histórica.

Entre las casi 90 mil personas que asistieron al Estadio Monumental para presenciar la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina también se encuentran vecinos de la provincia de Río Negro, de las localidades de Cipolletti, General Roca y Allen.

Cipolletti presente en la despedida del Diez.

Cipolletti presente en la despedida del Diez.

General Roca presente en la despedida del Diez.

General Roca presente en la despedida del Diez.

Allen presente en la despedida del Diez.

Allen presente en la despedida del Diez.

Los mellizos de Allen, Matías y Lucas Melihual viajaron para despedir a Messi.

Los mellizos de Allen, Matías y Lucas Melihual viajaron para despedir a Messi.

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