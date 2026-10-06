¡Adiós Capitán! vecinos de la región presentes en la despedida de Messi
El astro del fútbol Lionel Messi atraviesa su último partido en la Selección Argentina y los vecinos de la región viajaron para vivir el día histórico.
Sin duda alguna, este martes 6 de octubre de 2026 es un día que quedará en la memoria de todos los argentinos y argentinas. El partido despedida de Lionel Messi como capitán de la Selección Argentina tiene lugar en el Estadio Monumental y varios vecinos de la región viajaron hasta allí para ser parte.
Con profunda emoción, desde las 20 hs, la Scaloneta se enfrenta al equipo africano de Benín. Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi; Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron los elegidos por Scaloni para la formación oficial de la última disputa.
Vecinos de distintos puntos de la provincia de Neuquén, como Vista Alegre, Centenario y la capital viajaron hasta Buenos Aires para ser parte de este día memorable.
Entre las casi 90 mil personas que asistieron al Estadio Monumental para presenciar la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina también se encuentran vecinos de la provincia de Río Negro, de las localidades de Cipolletti, General Roca y Allen.
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