Fan Fest, música en vivo y una sorpresa final: todos los detalles sobre la despedida de Lionel Messi

El Estadio Monumental ofrecerá diversos homenajes con una gran cantidad de bandas de cumbia y cuarteto en vivo. Quién cantará el himno.

Este martes será una jornada cargada de emociones ya que se viene el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina . A partir de las 20 horas se disputará el último partido oficial ante Benín en el estadio Monumental.

Con un operativo de seguridad que comenzará al mediodía y las puertas del estadio abiertas a partir de las 16 horas, los fanáticos podrán ser parte del amistoso que marcará el retiro del Diez , luego de 21 años ininterrumpidos vistiendo la camiseta albiceleste.

Para aquellos que no pudieron conseguir entradas, se confirmó la apertura de un Fan Fest oficial que funcionará desde las 12:00 hasta las 00:00 horas. El espacio estará ubicado a pocos metros del estadio, exactamente en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA, donde habrá una pantalla gigante para transmitir en directo el partido.

La AFA organizó diversos espectáculos y homenajes antes y luego del amistoso. La programación comenzará a las 17:30 con una apertura a cargo de Un Poco de Ruido (UPDR). Seba Mendoza y Román, el Original, continuarán con el show.

En el Fan Fest "Gracias Leo" los hinchas podrán disfrutar de una jornada con música, propuestas gastronómicas, juegos, actividades interactivas y la presencia de artistas, invitados especiales, influencers y streamers. Las entradas se consiguen por Deportick.

La música tendrá un lugar central en la jornada. Kapanga se presentará entre las 17.30 y las 18.30, mientras que La T y La M tomará la posta hasta las 19.30. Además, habrá DJs y diferentes alternativas de entretenimiento

La previa estará a cargo de Sergio Goycochea, quien además participará de propuestas como "penales con Goyco" con los presentes.

Por otra parte, la AFA recreó un espacio especialmente preparado para sacarse fotos junto a los trofeos más importantes obtenidos por la Selección argentina: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

El cronograma de la despedida de Messi

La cumbia seguirá presente en el escenario con Amar Azul , mientras que Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis se presentarán después.

También dirá presente Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con un acústico en el entretiempo.

Antes del arranque oficial del amistoso, Fabio Santana interpretará el himno nacional.

Para el cierre, a partir de las 22 horas, habrá un show de drones y fuegos artificiales. Los artistas encargados de terminar una jornada con bronche de oro serán Soledad Pastorutti y Ulises Bueno, aunque el cronograma oficial también marca un show sorpresa.

Además, se espera que Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Alejandro Domínguez, máximo mandatario de la Conmebol, entreguen regalos a Messi.

El rosarino llega a su despedida como el jugador con más presencias y más goles en la historia de la selección: 207 partidos y 125 tantos, además de 68 asistencias, marcas que lo consolidan como el máximo artillero y el futbolista con más convocatorias del combinado nacional.

El capitán utilizará una camiseta diseñada para la ocasión, que presentó en su cuenta oficial de Instagram con un video y un mensaje: "Último partido… Una camiseta para toda la vida".