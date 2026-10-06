"Momentos especiales": el último entrenamiento de Messi y los 5 videos imperdibles antes de su gran despedida

El capitán publicó imágenes de su última práctica con la Selección Argentina. Este martes por la noche jugará su último partido. Las redes se llenan de videos.

El astro Lionel Messi tuvo este lunes su último entrenamiento con la Selección argentina , y se prepara para su partido de despedida del elenco nacional, que será ante Benín, en el estadio Monumental, en el marco de una megafiesta, pero antes de que todo eso suceda, publicó en su cuenta de Instagram seis fotografías correspondientes a su última práctica.

El capitán escribió junto a las imágenes un mensaje breve, al que le bastaron pocos segundos para recibir miles de respuestas en los comentarios: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar”

Las imágenes se traducen en los últimos momentos de la jornada de entrenamiento en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) en Ezeiza. El crack argentino sonríe junto a un compañero durante un ejercicio en la cancha. Mientras tanto, otra fotografía lo muestra en plena acción, con la pelota a sus pies.

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Entre las publicaciones, además, se destacan dos imágenes con el grupo de la Scaloneta en las que está todo el plantel, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y los colaboradores del staff sobre el campo de juego.

Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de videos de despedida a Messi, que este martes por la noche vestirá por última vez la 10 de la selección Argentina. Y a más de uno ya se le cae una lágrima.