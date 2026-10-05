El asombroso homenaje a Messi en las calles de Rosario: "Gracias 10"

Este lunes, su ciudad natal amaneció con un tremendo homenaje para el capitán de la Selección argentina que le pondrá punto final su ciclo este martes. Las imágenes.

En el territorio nacional ya se empieza a sentir un aroma melancólico, entrelazado por la felicidad de recordar las alegrías que le dio a los hinchas y la tristeza por el final cerrar su etapa gloriosa en la Selección argentina . Las calles empiezan a palpitar la despedida de Lionel Messi del combinado, una decisión anunciada con una carta emotiva tras el subcampeonato del Mundial 2026 y la muerte de su padre Jorge, un duro episodio en su vida que terminó de confirmar su decisión.

Los fanáticos empiezan a rendirle homenaje al capitán del seleccionado, con banderas, mensajes y muestras de cariño para un jugador que se convirtió en ídolo y ejemplo de varias generaciones, dejando un legado que perdurará en el tiempo. A poco más de 24 horas para el evento donde prevalecerá la emoción, en su Rosario natal mostraron un sentido homenaje que no pasó desapercibido.

Este lunes por la mañana, el Monumento a la Bandera en dicha ciudad fue el escenario donde apareció un sentido homenaje para el '10'. Una camiseta gigante, del modelo que se utilizará por única vez para la despedida, y una devolución a todo lo que generó su proceso representando al país: "Gracias", dice por encima de su mítico dorsal.

El probable 11 para una noche emocionante

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Alvarez.

Lo que tenes que saber de la despedida

Rival: Benín

Benín Estadio: Monumental (River Plate)

Monumental (River Plate) Hora: 20.00

20.00 TV: TyC Sports y Telefe

La camiseta especial que utilizará Messi

Celeste, con una única franja blanca en el medio y detalles dorados que la hacen aún más especial. De fondo, casi pasando desapercibido, el sol de la bandera argentina.

No solo eso es un símbolo especial, sino que uno de los detalles está en la decisión de que no se exhiba el logo de la empresa de las tres tiras en el frente sino que sea reemplazado por la marca 'Messi', que lo ha acompañado durante su carrera en botines, ropa, etc.

Las fotos

Lionel Scaloni palpitó el adiós a Messi

“El martes imagino mucha emoción con Leo. Va a ser un día inolvidable para todos, agradezco ser parte de eso. Va a ser su día y el de los chicos que compartieron con él. Yo seré un espectador desde el banco. Nos quedan dos entrenamientos con él y esperemos disfrutarlo”, comenzó a palpitar el entrenador de la Selección tras la goleada ante Burkina Faso en el Monumental.

Luego, fue contundente: “Si hubiesen habido cinco Monumentales se hubiesen llenado. ¿Qué le voy a decir? De Leo ya está todo dicho. Siempre se habló derla nostalgia, de cuando no esté. Ahora no va a estar. La sensación de tenerlo, lo que él transmite no se lo vi a nadie. Eso es lo que más vamos a extrañar. La Selección seguirá estando, lógicamente sin él no va a ser lo mismo”.