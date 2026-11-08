¿Messi vuelve al Monumental? Qué dijo el Kily González sobre el amistoso entre River e Inter Miami

El elenco norteamericano se encuentra en negociaciones con el Millonario para disputar un encuentro en Núñez el año que viene.

El posible amistoso entre River e Inter Miami durante la pretemporada de enero está cada vez más cerca de concretarse. El entrenador del conjunto estadounidense, Kily González, aseguró que las conversaciones están avanzadas y que el encuentro podría disputarse en el Monumental durante la segunda quincena del mes. La principal atracción sería el regreso de Lionel Messi al estadio de Núñez .

“Para mí está casi confirmada esa situación” , expresó el DT después del empate 3-3 de su equipo frente a Charlotte. El técnico argentino explicó que está al tanto de las negociaciones y reconoció que existe una posibilidad muy fuerte de enfrentar al Millonario en el inicio de la preparación para la próxima temporada. De todas formas, aclaró que todavía quedan detalles por resolver.

“Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos , como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento”, agregó el rosarino, que se refirió a una propuesta que genera expectativa por el atractivo deportivo y la presencia del capitán argentino.

De concretarse, el encuentro marcaría una nueva presentación de Leo en el Monumental después de su despedida con la Selección Argentina, el pasado 6 de octubre, cuando el equipo nacional venció a Benín. En aquella oportunidad, el astro tuvo la posibilidad de reencontrarse con el público argentino en el estadio porteño. Ahora, podría regresar con otra camiseta y en un contexto diferente.

Messi nunca jugó un partido en el Monumental sin la camiseta de la Selección

El amistoso también tendría un significado particular para el campeón del mundo: sería su primera presentación en el país en un partido a nivel clubes. A lo largo de su carrera, el delantero disputó encuentros en territorio argentino con el combinado nacional, pero nunca lo hizo con Barcelona, Paris Saint-Germain o las Garzas. Sus visitas a la Bombonera para la despedida de Juan Román Riquelme y al Coloso Marcelo Bielsa para el homenaje a Maxi Rodríguez fueron ocasiones especiales, fuera de la competencia habitual.

RIVER JUGARÁ UN AMISTOSO VS INTER MIAMI DE LIONEL MESSI, EL PRÓXIMO 19 DE ENERO EN EL MONUMENTAL.



Lo confirma @GermanBalcarce. pic.twitter.com/NUd0oqOTXy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 7, 2026

Messi llegó al conjunto de Florida en julio de 2023 y desde entonces se convirtió en la principal figura de la franquicia estadounidense. Un eventual cruce con River representaría también una oportunidad para que el público argentino pueda verlo nuevamente en acción, esta vez frente a uno de los equipos más importantes del fútbol nacional y en un escenario que conoce muy bien.