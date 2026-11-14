Boca goleó a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina ante Platense

El Xeneize ganó 3-0 en Mendoza con goles de Ascacibar, Villa y Lozano y consiguió otra definición antes de jugar por la Sudamericana.

Boca venció 3-0 a Banfield en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina 2026 , donde enfrentará a Platense . El equipo de Rodolfo Arruabarrena atravesó un inicio incómodo, pero logró destrabar el partido sobre el cierre del primer tiempo y resolvió la semifinal con autoridad en el complemento.

Santiago Ascacibar , Sebastián Villa y Leandro Lozano marcaron los goles del Xeneize , que ya se consagró como Campeón de Liga . Antes de pensar en Platense, Boca tendrá otro compromiso decisivo: el próximo sábado disputará ante Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla .

El 3-0 no refleja del todo lo ocurrido durante la primera parte. Boca tuvo más iniciativa, pero Banfield generó las situaciones más claras y obligó a Álvaro Montero a intervenir en momentos determinantes.

Tomás Adoryán exigió al arquero colombiano a los seis minutos y volvió a hacerlo a los 31 con un remate desde afuera del área. Siete minutos después, Lautaro Gómez encontró espacio por izquierda y sacó otro disparo que Montero consiguió desviar. El Taladro también tuvo un cabezazo de Nicolás Meriano que pasó por encima del travesaño.

Del otro lado, Boca intentó desde media distancia. Leandro Paredes, Alan Velasco, Sebastián Villa y Milton Delgado probaron sin éxito mientras el equipo de Pedro Troglio sostenía el cero.

La jugada de Paredes que cambió el partido

La diferencia apareció cuando el primer tiempo parecía terminar empatado. En el primer minuto agregado, Sebastián Villa encontró a Paredes cerca del área y el capitán levantó la cabeza para picar una pelota por encima de toda la defensa.

Ascacibar atacó el espacio, apareció libre y conectó de cabeza para marcar el 1-0. La asistencia permitió que Boca llegara al descanso en ventaja después de una etapa mucho más pareja de lo que terminó mostrando el resultado.

¡GOL DE BOCA! Ascacibar anotó a los 46 minutos del primer tiempo el 1-0 ante Banfield. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/bvvXoS4pHe — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

En el segundo tiempo, Banfield tuvo que adelantarse y dejó espacios. A los 63 minutos, Milton Delgado habilitó a Villa, que recibió por izquierda y definió cruzado para establecer el 2-0.

¡GOL DE BOCA! Sebastián Villa anotó el 2-0 ante Banfield a los 63 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/lOtMT8S7Fl — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

El tercero llegó a los 74. Villa volvió a ser protagonista, esta vez con una asistencia para Leandro Lozano, que apareció por derecha y resolvió a corta distancia para sentenciar la semifinal.

¡BOCA AMPLIÓ LA VENTAJA! Lozano marcó el 3-0 ante Banfield a los 73 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/WNJiWZFA7z — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Con el resultado controlado, Arruabarrena movió el banco y les dio minutos a Tomás Aranda, Enner Valencia, Ayrton Costa, Tomás Belmonte y Leonel Flores. Este último estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero su remate terminó en el travesaño.

Montero fue clave para que Boca construyera la goleada

La actuación de Álvaro Montero explica buena parte de la semifinal. Boca terminó ganando por tres goles, pero antes necesitó que su arquero respondiera cuando Banfield encontró espacios y atacó con mayor claridad.

Sus intervenciones evitaron que el Taladro se pusiera en ventaja y permitieron que el Xeneize llegara con vida al tramo final del primer tiempo. Después apareció la calidad de Paredes para cambiar el rumbo y Boca hizo el resto.

La victoria dejó al equipo de Arruabarrena a un partido de otro título. Platense será el rival en la final de la Copa Argentina, pero el calendario inmediato obliga a cambiar el foco hacia Barranquilla y la definición de la Sudamericana.