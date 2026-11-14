Boca y Banfield en la semifinal de la Copa Argentina: hora, formaciones y TV

El Xeneize buscará otro boleto decisivo en Mendoza antes de la Sudamericana; el Taladro apuesta al certamen para cerrar el año con una alegría.

Boca y Banfield se enfrentarán este sábado desde las 19:00 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por una de las semifinales de la Copa Argentina 2026 . El ganador avanzará a la definición frente a Platense , que eliminó por penales a Atlético Tucumán .

El partido podrá verse en vivo por TyC Sports y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal. La terna se completará con Gabriel Chade y Pablo Gualtieri como asistentes, mientras que Bruno Amiconi será el cuarto árbitro. En el VAR estará Lucas Novelli y como AVAR , Diego Romero .

El encuentro llega en un momento particular para Boca. El equipo de Rodolfo Arruabarrena acaba de consagrarse Campeón de Liga 2026 después de finalizar primero en la Tabla Anual , gracias al agónico 1-0 sobre Defensa y Justicia con gol de Enner Valencia en tiempo agregado.

Los jugadores claves que perderá Boca durante la Fecha FIFA, pensando en las semifinales de Copa Argentina.

Ahora buscará extender ese impulso antes de afrontar otro compromiso decisivo: el próximo sábado jugará en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro. Además, todavía mantiene abiertos los caminos en el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, por lo que continúa con posibilidades de sumar varios títulos durante la temporada.

El choque en Mendoza será, además, el último partido de Boca antes de la final continental, por lo que Arruabarrena deberá administrar cargas sin resignar competitividad. Un triunfo le permitiría viajar a Barranquilla con otro objetivo cumplido y con la posibilidad concreta de disputar una nueva definición durante diciembre.

Cómo llegan Boca y Banfield

El Xeneize alcanzó esta instancia después de eliminar a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento, Vélez y Racing. En cuartos protagonizó un 3-2 ante la Academia, con una actuación determinante de Valencia, autor de los tres goles.

Arruabarrena analiza mantener buena parte del equipo que viene de consagrarse, aunque habrá modificaciones. Lautaro Blanco no estará y existe una duda en el mediocampo entre Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte y Tomás Aranda. Además, Adam Bareiro podría regresar al banco tras más de seis meses sin actividad.

La probable formación sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ascacibar, Belmonte o Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Atento al cupo, el extranjero de Boca que se quedará afuera de la semifinal contra Banfield.

Banfield llega en una situación diferente. El conjunto dirigido por Pedro Troglio terminó 12° en la Zona B del Clausura con 15 puntos y apenas ganó uno de sus últimos 13 partidos. Por eso, la Copa Argentina aparece como su principal oportunidad para cerrar el año con un objetivo importante.

El Taladro dejó en el camino a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra. Su posible once tendrá a Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina.

El Malvinas Argentinas también es un escenario conocido para Boca, que acumuló buenos resultados allí en distintas ediciones de la Copa Argentina. Esta vez volverá con la posibilidad de asegurarse otra final en una temporada que ya le entregó su primera consagración.

El antecedente más reciente entre ambos fue en agosto de 2025, cuando Boca ganó 2-0 en La Bombonera. El último cruce eliminatorio había sido la final de la Copa Maradona 2021, también favorable al Xeneize, aquella vez por penales.