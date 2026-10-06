Video: Messi y el gol en su despedida que hizo estallar al Monumental

El capitán de la selección argentina metió el 3-0 de penal tras varias chances contra la selección africana.

Los goles ante Benín aparecieron en el segundo tiempo, cuando la selección argentina se puso en ventaja por goles de Otamendi y Paz, pero todo el estadio Monumental esperaba el tanto del capitán argentino, Lionel Messi , en su despedida con el combinado nacional.

Finalmente llegó a los 25 minutos de la segunda parte, cuando el árbitro marcó penal para Argentina por una falta a Giay. Messi no dudó y la clavó en el ángulo izquierdo del arquero africano.

El Monumental estalló en un grito de gol cargado de emoción, y rápidamente comenzó a ovacionar al máximo goleador histórico de la selección argentina, que vistió la camiseta por más de dos décadas.

¡GOOOOOOL DE MESSIIII! El mejor de todos los tiempos, El capitán, El nuestro Argentina 3 - 0 Benín Mirá #LaDespedidaDeLeo por Telefe con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/O8noL9bP3A

Más allá de la emoción de su despedida, Messi rompió una racha negativa en los penales con esta camiseta: en el Mundial había fallado ante Austria en fase de grupos y Egipto en octavos de final.

Otamendi y Paz marcaron con asistencia de Messi

Los otros dos goles del encuentro tuvieron un significado particular: el primero fue de Nicolás Otamendi, que también se despidió de la selección nacional y el segundo de Nico Paz, a quien muchos llaman a ser el sucesor de Lionel con la camiseta de Argentina.

El defensor apareció para convertir y desatar el festejo de los hinchas, en un encuentro cargado de homenajes y recuerdos. A sus 38 años, Otamendi atraviesa los últimos capítulos de su extensa historia con la camiseta albiceleste y pudo despedirse del público argentino de una manera inmejorable: marcando el primero de la noche.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 47', Otamendi puso el 1-0 ante Benín. pic.twitter.com/d8SOut29SX — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

El gol, tras centro de Messi, tuvo un valor especial para el experimentado zaguero, uno de los referentes de la generación que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

El segundo fue de Nico Paz, que está haciendo sus primeros pasos con la camiseta de la selección, a pesar de haber estado en el plantel del Mundial sin sumar muchos minutos. Además, el gol fue con asistencia de Messi y su definición recordó a muchos tantos del ex Barcelona.

El jugador del Como tomó la pelota en la medialuna del área y abrió bien el pie para clavar un zurdazo inatajable para el arquero africano. El juvenil buscó rápidamente al capitán para festejar junto a él.

Apenas un minuto en cancha y Nico Paz clavó el segundo.



Argentina 2 - Benín 0 pic.twitter.com/xPz25PBqhq — Siempre Con Argentina (@siempreconargok) October 7, 2026

El mensaje de Ronaldinho para Messi

Ronaldinho, emblema de Brasil y campeón del mundo en 2002 con su seleccionado, publicó un bonito mensaje para Messi: "Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano. Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol. Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo".

Por otro lado, quien fue el mentor de Messi en sus primeros años en Barcelona, continuó: "Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo".

Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de… pic.twitter.com/Zcj0NKCdHa — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 6, 2026

"Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre", finalizó "Dinho" en referencia al duro momento que vivió Messi tras perder a su padre después después del Mundial.