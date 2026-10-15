De papi fútbol: el golazo viral del Inter Miami con toques de Messi y De Paul

El equipo rosa derrotó 2 a 0 al New York City por la MLS y se clasificó a los playoffs del certamen norteamericano.

El festejo de Messi con su amigo De Paul en la victoria del Inter Miami el miércoles por la noche.

Cuando Lionel Messi y Rodrigo De Paul se juntan dentro de una cancha, el fútbol argentino suele encontrar motivos para disfrutar. Esta vez, los campeones del mundo fueron protagonistas de una victoria de Inter Miami que tuvo dos goles de gran factura y una jugada colectiva que rápidamente llamó la atención de los hinchas en las redes sociales.

El conjunto dirigido por el Kily González derrotó 2-0 a New York City FC , en un encuentro correspondiente a la Major League Soccer (MLS) . El resultado le permitió asegurar su clasificación a los playoffs y consolidarse en los primeros puestos de la Conferencia Este.

La primera gran combinación llegó a los 20 minutos del primer tiempo. La acción comenzó por la izquierda con Sergio Reguilón , que envió la pelota hacia el área. Messi intervino para conectar con De Paul , quien jugó de primera hacia Luis Suárez . El delantero uruguayo continuó la secuencia con un pase al centro y Germán Berterame apareció para empujar la pelota al fondo de la red.

¡GOLAZO! Esto es fútbol, muchachos https://t.co/Uuh0ij1a2W — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2026

La jugada tuvo velocidad, precisión y participación de varias de las figuras del equipo. La circulación rápida dejó a la defensa rival sin respuestas y permitió que Inter Miami abriera el marcador con una acción que recordó a las combinaciones del fútbol de salón.

Messi asistió y De Paul la clavó en el ángulo

El segundo tanto llegó sobre el cierre de la primera etapa y tuvo como protagonistas principales a los dos argentinos. En una contra, Inter Miami encontró espacios para avanzar y la pelota llegó a Messi, que levantó la cabeza y metió un pase de primera, de cachetada, para la llegada de De Paul.

El mediocampista recibió en una posición favorable y sacó un derechazo potente que se clavó en el ángulo. Fue el 2-0 definitivo y una nueva muestra de la conexión entre dos futbolistas que también comparten la intimidad de la Selección argentina.

¡BOMBAZO de RDP y adentro! https://t.co/Vl7KuNYEdH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2026

Con esa asistencia, Messi volvió a ser decisivo en la construcción ofensiva, mientras que De Paul celebró un golazo que terminó de encaminar el triunfo.

Inter Miami ya está en los playoffs

En el complemento, New York City intentó descontar y buscó acercarse en el marcador, pero se encontró con una defensa que sostuvo la ventaja. En el cierre, el arquero Dayne St. Clair también fue protagonista al detener un penal ejecutado por el argentino Nicolás Fernández Mercau.

A last-minute penalty stopper Dayne comes up big to secure back-to-back clean sheets! https://t.co/3ztiMdZMAR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2026

El 2-0 le permitió a Inter Miami sellar su clasificación a los playoffs de la MLS. Con Messi como conductor y De Paul como uno de los nombres destacados de la noche, el equipo de Florida sumó una victoria importante y dejó dos goles que explican por qué el fútbol, cuando se juega a un toque, puede convertirse en un espectáculo.