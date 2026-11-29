El Millonario ganó 1-0 con gol de Gonzalo Montiel, desperdició dos penales durante su visita cordobesa pero mantiene vigente su objetivo continental.

River quedó a dos partidos de conquistar el Torneo Clausura 2026 y conseguir la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores . El equipo dirigido por Leonardo Ponzio derrotó 1-0 a Instituto en el Estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba y avanzó a las semifinales, donde recibirá a Independiente .

Un gol de Gonzalo Montiel durante el primer cuarto de hora le permitió al Millonario resolver una eliminatoria en la que dispuso de varias oportunidades para ampliar la diferencia. Incluso, contó con dos penales a favor, pero tanto Sebastián Driussi como Thiago Almada fallaron sus respectivas ejecuciones.

La clasificación le permitirá a River volver al Monumental para disputar una instancia decisiva del campeonato, después de superar un compromiso como visitante frente a un rival que había terminado mejor posicionado durante la fase regular.

¡CACHE ESTUVO ATENTO Y LA MANDÓ A GUARDAR! Ledesma dio un rebote largo tras el remate de Espíndola y Montiel aprovechó para poner el 1-0 de River vs. Instituto. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/LGbsCpwsth

Montiel aprovechó un rebote y River desperdició la posibilidad de ampliar la ventaja

El conjunto de Núñez encontró espacios en la defensa local desde los primeros minutos. Driussi avisó con un cabezazo dentro del área chica y, a los 12, un remate de Santiago Espíndola desde media distancia provocó un rechazo defectuoso de Marcos Ledesma. Montiel capturó el rebote y estableció el 1-0 con un derechazo.

Apenas cuatro minutos después, River tuvo la posibilidad de aumentar la diferencia mediante un penal sancionado por Nazareno Arasa, tras una mano de Leonel Mosevich. Sin embargo, Driussi estrelló su ejecución contra el palo.

El delantero también había sufrido un corte en el tobillo producto de una infracción de Fernando Alarcón, quien recibió la tarjeta amarilla. Finalmente, fue reemplazado por Lucas Beltrán durante el entretiempo.

El penal desperdiciado le permitió a Instituto mantenerse en partido y adelantar sus líneas. Una de sus aproximaciones más claras tuvo como protagonista a Jonás Acevedo, quien perdió un mano a mano frente a Santiago Beltrán.

Los penales fallados y las intervenciones de Ledesma

El equipo conducido por Diego Flores salió a buscar el empate durante el complemento, aunque esa necesidad también dejó espacios que River aprovechó para generar peligro de contragolpe.

Tomás Galván desperdició una oportunidad frente al arquero, mientras que Ángel Correa encontró una respuesta de Ledesma en un mano a mano. Del otro lado, Gustavo Abregú estuvo cerca de igualar el marcador con un cabezazo desviado.

A diez minutos del final, el árbitro sancionó otro penal para River por una infracción de Ledesma sobre Galván. Esta vez, Almada se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero rechazó el remate con sus pies.

Ledesma volvió a intervenir sobre el cierre con una atajada ante un cabezazo de Lucas Beltrán que terminó impactando contra el palo. Pese a su falta de eficacia, River sostuvo la ventaja conseguida en el comienzo del encuentro.

Cuándo jugarán River e Independiente por las semifinales

El próximo compromiso del Millonario será frente a Independiente, que eliminó a Vélez por 3-1 en los penales después de igualar 1-1 durante los 120 minutos disputados en Liniers.

El clásico se jugará durante el fin de semana del 6 de diciembre en el Estadio Monumental, con día y horario todavía por confirmar. River tendrá la ventaja de la localía por haber finalizado mejor ubicado en la fase regular.

Del otro lado del cuadro, los cruces entre Rosario Central y Barracas Central y Boca Juniors y Gimnasia de La Plata determinarán este domingo quiénes serán los otros dos semifinalistas.

Para River, la conquista del Clausura representa también la última vía disponible para acceder directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.