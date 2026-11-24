El Millonario ya se mueve en el mercado de pases para fortalecer la defensa, uno de los puntos bajos de la temporada.

A pesar de seguir en competencia en el Torneo Clausura, la dirigencia de River ya piensa en el año 2027 y empieza a entablar negociaciones para el mercado de pases , con la intención de reforzar la defensa, uno de los puntos flojos de la temporada.

El periodista Germán García Grova, que se especializa en mercado de pases, manifestó en sus redes sociales que el Millonario tiene negociaciones avanzadas para incorporar un central zurdo del fútbol argentino. Se trata de Tomás Palacios, actualmente en Estudiantes de La Plata .

Su pase, sin embargo, pertenece al Inter de Milán , equipo con el que River ya se habría puesto en contacto, con el visto bueno del defensor de 23 años, que inició su carrera en Talleres de Córdoba, y fue una de las piezas fundamentales del Pincha en esta temporada, aunque perdió terreno con la llegada de Marcos Rojo.

[EXCLUSIVO} #River tiene negociaciones avanzadas por Tomás Palacios



#River buscará adquirir de manera definitiva al central zurdo de 23 años



El Sábado sería su último partido en #EDLP



El futbolista prestó conformidad para que avancen las tratativas con #Inter pic.twitter.com/fC4Y0FGiFa — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 24, 2026

La zaga central es una de las zonas que busca reforzar el Millonario, por el bajo nivel de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, y entendiendo que Nicolás Otamendi está en la última etapa de su carrera. Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, es otro de los grandes apuntados, y se podría facilitar la transferencia por la difícil situación económica del Bicho.

El nuevo método de scouting de River

Otra de las noticias que sacudió el mundo River, es que el director deportivo español, Pablo Longoria, planea un cambio en la estrategia de scouting del club, con el fin de potenciar el plantel con la detección de talentos, además de buscar oportunidades que sean redituables para la economía de la institución.

El proyecto tiene como objetivo principal traer jugadores menores a 19 años que realicen la última etapa de su formación como futbolistas en el Millonario, y se adapten a la metodología y valores del club. No todos se incorporarán al plantel de primera, sino que algunos se irán en calidad de cedidos para sumar minutos y otros trabajarán con la reserva.

Mauro Coronel es uno de los primeros apuntados por Longoria: es un central diestro de 18 años que juega en Nacional de Paraguay, club que estaría buscando una salida redituable para el jugador.

LA NUEVA METODOLOGÍA DE RIVER



El plan, encabezado por el director deportivo Pablo Longoria y su equipo de scouting, consiste en detectar a talentos incipientes que todavía no sobresalieron en sus ligas para adelantarse a los europeos



La idea es darles la última… pic.twitter.com/08XmXeT7nt — Diario Olé (@DiarioOle) November 24, 2026

El marcador central, que mide 1,87 ya fue convocado para la selección paraguaya por el técnico argentino Gustavo Alfaro, y en el país aseguran que es uno de los proyectos más grandes a nivel defensivo.

River negocia por un arquero

Según informó García Grova en sus redes sociales, "River avanza por Yassine Bounou". Entre las revelaciones que hizo en su posteo, contó que efectivamente "se dio una reunión presencial en Madrid entre un dirigente del club y el agente del arquero".

{EXCLUSIVO} #River avanza por Yassine Bounou



Se dio una reunión PRESENCIAL en Madrid entre un dirigente del club y el agente del arquero.



Se apunta a una negociación para Junio 2027 debido que el entra en su último año de contrato con #AlHilal



… pic.twitter.com/nSw0rLXwDK — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 24, 2026

En su relato, contó que la charla están orientadas para desarrollar "una negociación para Junio 2027 debido que el entra en su último año de contrato con Al Hilal". Más allá de estas revelaciones, no trascendieron más detalles del encuentro ni tampoco se hizo oficial desde las partes. En medio está la situación de Santiago Beltrán, quien aún no renovó contrato y tiene sobre él el interés de distintos clubes de Europa.