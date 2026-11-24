River tendría negociaciones avanzadas con un central zurdo del fútbol argentino
El Millonario ya se mueve en el mercado de pases para fortalecer la defensa, uno de los puntos bajos de la temporada.
A pesar de seguir en competencia en el Torneo Clausura, la dirigencia de River ya piensa en el año 2027 y empieza a entablar negociaciones para el mercado de pases, con la intención de reforzar la defensa, uno de los puntos flojos de la temporada.
El periodista Germán García Grova, que se especializa en mercado de pases, manifestó en sus redes sociales que el Millonario tiene negociaciones avanzadas para incorporar un central zurdo del fútbol argentino. Se trata de Tomás Palacios, actualmente en Estudiantes de La Plata.
Su pase, sin embargo, pertenece al Inter de Milán, equipo con el que River ya se habría puesto en contacto, con el visto bueno del defensor de 23 años, que inició su carrera en Talleres de Córdoba, y fue una de las piezas fundamentales del Pincha en esta temporada, aunque perdió terreno con la llegada de Marcos Rojo.
La zaga central es una de las zonas que busca reforzar el Millonario, por el bajo nivel de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, y entendiendo que Nicolás Otamendi está en la última etapa de su carrera. Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, es otro de los grandes apuntados, y se podría facilitar la transferencia por la difícil situación económica del Bicho.
El nuevo método de scouting de River
Otra de las noticias que sacudió el mundo River, es que el director deportivo español, Pablo Longoria, planea un cambio en la estrategia de scouting del club, con el fin de potenciar el plantel con la detección de talentos, además de buscar oportunidades que sean redituables para la economía de la institución.
El proyecto tiene como objetivo principal traer jugadores menores a 19 años que realicen la última etapa de su formación como futbolistas en el Millonario, y se adapten a la metodología y valores del club. No todos se incorporarán al plantel de primera, sino que algunos se irán en calidad de cedidos para sumar minutos y otros trabajarán con la reserva.
Mauro Coronel es uno de los primeros apuntados por Longoria: es un central diestro de 18 años que juega en Nacional de Paraguay, club que estaría buscando una salida redituable para el jugador.
El marcador central, que mide 1,87 ya fue convocado para la selección paraguaya por el técnico argentino Gustavo Alfaro, y en el país aseguran que es uno de los proyectos más grandes a nivel defensivo.
River negocia por un arquero
Según informó García Grova en sus redes sociales, "River avanza por Yassine Bounou". Entre las revelaciones que hizo en su posteo, contó que efectivamente "se dio una reunión presencial en Madrid entre un dirigente del club y el agente del arquero".
En su relato, contó que la charla están orientadas para desarrollar "una negociación para Junio 2027 debido que el entra en su último año de contrato con Al Hilal". Más allá de estas revelaciones, no trascendieron más detalles del encuentro ni tampoco se hizo oficial desde las partes. En medio está la situación de Santiago Beltrán, quien aún no renovó contrato y tiene sobre él el interés de distintos clubes de Europa.
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