El Rojo se impuso 3-1 por penales tras igualar 1-1 durante los 120 minutos. Ahora espera por River o Instituto entre los cuatro mejores.

Independiente volvió a festejar fuera de Avellaneda y se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura 2026 . Después de eliminar a Argentinos Juniors en La Paternal, el equipo dirigido por Jadson Viera superó a Vélez Sarsfield por 3-1 en la definición por penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos disputados en el Estadio José Amalfitani .

El Rojo, que había terminado séptimo en la Zona A durante la fase regular, consiguió dejar en el camino a dos equipos que finalizaron mejor posicionados y mantiene la posibilidad de conquistar un campeonato de Primera División después de 24 años. Su último título de liga fue el Torneo Apertura 2002 , bajo la conducción de Américo Rubén Gallego .

El encuentro en Liniers tuvo pocas diferencias durante los 90 minutos reglamentarios. Ambos entrenadores apostaron por formaciones con cinco mediocampistas y un delantero de referencia: Felipe Tempone por el lado visitante y Ronaldo Martínez en el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto .

Una de las oportunidades del Fortín tuvo como protagonista a Martínez, quien encontró una respuesta de Santiago Mele con los pies para evitar la apertura del marcador. Ninguno de los dos equipos consiguió convertir y el árbitro Facundo Tello determinó que se disputaran otros 30 minutos.

La igualdad se rompió apenas comenzado el alargue. Después de un tiro de esquina y un despeje defectuoso de la defensa local, Sebastián Valdez aprovechó una pelota suelta dentro del área para establecer el 1-0.

Vélez respondió mediante una de sus principales referencias ofensivas. Elías Gómez envió un centro que Ronaldo Martínez conectó de cabeza para marcar el empate y llevar la clasificación a los penales.

Independiente aprovechó los errores de Vélez en la tanda

La efectividad que había mostrado el Fortín en los octavos de final frente a Belgrano de Córdoba no se repitió ante Independiente. En aquella oportunidad, Tomás Marchiori había contenido tres de los cuatro lanzamientos del conjunto cordobés y fue determinante para eliminar al vigente campeón del Apertura.

El arquero volvió a responder con dos atajadas ante el Rojo, pero esta vez no alcanzó. Santiago Montiel y Sebastián Valdez fallaron sus ejecuciones, mientras que Maximiliano Meza, Lautaro Millán y Facundo Zabala convirtieron para el visitante.

Por el lado de Vélez, solamente Rodrigo Aliendro consiguió marcar. Lisandro Magallán, Thiago Silvero y Tomás Nosei desviaron sus remates y el conjunto de Avellaneda terminó imponiéndose por 3-1.

Meza volvió a tener participación en una clasificación después de haber marcado los dos goles del triunfo por 2-1 ante Argentinos Juniors, en el anterior compromiso de los playoffs.

Cuándo volverá a jugar Independiente por el Torneo Clausura

El Rojo disputará las semifinales durante el fin de semana del 6 de diciembre frente al ganador del encuentro entre River Plate e Instituto de Córdoba.

Independientemente de quién avance, el conjunto de Viera deberá afrontar otro compromiso fuera de Avellaneda. Tanto el Millonario como la Gloria finalizaron por encima de Independiente en sus respectivas zonas y tendrán la ventaja de la localía.

Del otro lado del cuadro, Rosario Central recibirá a Barracas Central, mientras que Boca Juniors enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo. Los ganadores de esos encuentros protagonizarán la otra semifinal.

La definición del campeonato está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, donde Independiente buscará estar presente para terminar con su sequía de títulos de liga.