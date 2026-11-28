El piloto argentino partirá desde la séptima fila con su Alpine e intentará sumar puntos nuevamente tras el sexto puesto conseguido en Las Vegas.

Franco Colapinto disputará este domingo 29 de noviembre el Gran Premio de Qatar , correspondiente a la penúltima fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1 . La carrera comenzará a las 13 horas de Argentina en el Circuito Internacional de Lusail , donde el piloto de Alpine largará desde la decimocuarta posición después de quedar eliminado en la segunda instancia de la clasificación.

El argentino buscará recuperar posiciones en una competencia que tendrá un condicionante estratégico: todos los pilotos deberán realizar al menos dos paradas en boxes debido a las restricciones establecidas por Pirelli para el uso de los neumáticos.

La escudería francesa intentará repetir lo conseguido una semana atrás en Las Vegas , donde colocó sus dos monoplazas entre los seis primeros. Pierre Gasly terminó quinto y Colapinto fue sexto, resultado que le permitió sumar ocho unidades y alcanzar los 35 puntos en el campeonato de pilotos, en el que ocupa la duodécima posición.

A qué hora corre Colapinto en Qatar y dónde ver la carrera en Argentina

La actividad del domingo comenzará a las 19 horas locales, seis horas menos en territorio argentino. La competencia podrá seguirse mediante las siguientes opciones: Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV.

Fecha: domingo 29 de noviembre.

Horario: 13 horas de Argentina.

Televisión: Fox Sports.

Streaming: Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Circuito: Lusail International Circuit.

Cantidad de vueltas: 57.

Distancia total: 308,611 kilómetros.

Cómo llega Franco Colapinto a la carrera

El rendimiento de Alpine en Qatar estuvo lejos del mostrado en Estados Unidos. Durante las primeras prácticas libres, Colapinto terminó duodécimo y decimoquinto, respectivamente, en una jornada en la que sufrió inconvenientes con los frenos y dificultades relacionadas con la degradación de los neumáticos.

El panorama tampoco mejoró demasiado durante el sábado. El argentino quedó decimosexto en la FP3 y posteriormente consiguió superar el primer corte de la clasificación por apenas 96 milésimas sobre Carlos Sainz.

En la Q2, registró un tiempo de 1m23s659, que lo dejó a cinco milésimas de Gabriel Bortoleto, con quien compartirá la séptima fila. Gasly, por su parte, partirá duodécimo tras marcar 1m23s568.

Después de la clasificación, Colapinto reconoció que uno de los principales problemas del A526 está relacionado con la falta de agarre en el tren delantero durante las curvas rápidas, una característica predominante en el trazado de Lusail.

Las paradas obligatorias y el desafío de Alpine

El circuito qatarí tiene una extensión de 5,419 kilómetros y cuenta con 16 curvas. Originalmente diseñado para competencias de motociclismo, se incorporó al calendario de la Fórmula 1 en 2021.

Por las exigencias que presenta el asfalto, Pirelli estableció un límite de 27 vueltas acumuladas por cada juego de neumáticos. Esta medida obligará a los equipos a realizar un mínimo de dos detenciones durante la competencia.

La administración del desgaste, la elección de los compuestos y el momento de ingresar a boxes serán factores que podrían ofrecerle alternativas a Colapinto para recuperar terreno.

Russell largará desde la pole position

George Russell partirá desde el primer lugar tras registrar un tiempo de 1m21s695 en la clasificación. El británico compartirá la primera fila con su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, quien ya se aseguró el campeonato de pilotos.

Detrás estarán los dos representantes de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, seguidos por Isack Hadjar y Max Verstappen.

Una vez finalizada la actividad en Qatar, la Fórmula 1 cerrará su temporada el próximo fin de semana con el Gran Premio de Abu Dabi, que se disputará entre el 4 y el 6 de diciembre.