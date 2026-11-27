El argentino había sido duodécimo durante la primera práctica libre. Kimi Antonelli lideró ambas sesiones con Mercedes.

Franco Colapinto buscará mejorar el sábado en la última práctica antes de la clasificación.

Franco Colapinto cerró su primera jornada de actividad en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 con dificultades en su Alpine. El argentino terminó 15° en la segunda práctica libre , después de haber sido duodécimo en el entrenamiento inicial, y manifestó su malestar por el funcionamiento de los frenos durante un intercambio por radio con su ingeniero de pista.

El piloto de Pilar completó cerca de 30 vueltas durante la segunda sesión en el Circuito Internacional de Lusail y registró su mejor tiempo con neumáticos medios: 1m25s733 , a 2s656 de Kimi Antonelli . El tráfico y las interrupciones de la tanda le impidieron cerrar una vuelta limpia con el compuesto blando.

Uno de los principales inconvenientes apareció en el sistema de frenado del A526 . Colapinto reportó problemas a Stuart Barlow , quien le indicó que intentara elevar la temperatura de los frenos delanteros mientras continuaba con su programa de trabajo.

“No, es que los frenos están terribles”, respondió el argentino ante las indicaciones de su ingeniero. Desde el muro le consultaron si podía continuar girando en esas condiciones y, aunque el piloto manifestó que era posible, el equipo consideró que el funcionamiento no estaba mejorando.

Colapinto pidió completar una vuelta más antes de regresar al garaje, pero Alpine decidió interrumpir su trabajo para realizar modificaciones en el monoplaza. “Em, mantenemos este set de neumáticos y cambiamos los frenos, amigo”, le comunicó Barlow.

Las complicaciones para la escudería francesa no terminaron allí. Pierre Gasly perdió el control de su auto mientras intentaba mejorar su registro, quedó atrapado en la grava y provocó una bandera roja. El incidente generó el malestar de Flavio Briatore, quien fue captado por la transmisión oficial mientras se quitaba los auriculares en el box.

El francés terminó duodécimo con un tiempo de 1m24s764, casi un segundo por delante de su compañero. La sesión, que tuvo dos interrupciones, se extendió durante 13 minutos adicionales por decisión de las autoridades.

El rendimiento de Alpine y el dominio de Mercedes

Durante la FP1, Colapinto había conseguido un registro de 1m25s409 que le permitió ubicarse duodécimo, pese a reportar inconvenientes con los neumáticos delanteros. Gasly, en tanto, terminó décimo.

Mercedes dominó las dos prácticas con Antonelli y George Russell en los primeros lugares. El italiano, que ya se aseguró el campeonato de pilotos, estableció la mejor marca del viernes durante el segundo entrenamiento con 1m23s077. Russell quedó a 127 milésimas, mientras que Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen completaron los cinco primeros puestos.

Colapinto afronta la penúltima fecha del calendario después de haber terminado sexto en el Gran Premio de Las Vegas, donde igualó su mejor resultado desde que llegó a la máxima categoría. Allí sumó ocho puntos y cortó una racha de seis carreras consecutivas sin ingresar en la zona puntuable.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en Qatar

La actividad continuará este sábado 28 de noviembre a las 11.30 de Argentina con la tercera práctica libre, mientras que la clasificación comenzará a las 15. El último entrenamiento será la oportunidad que tendrá Alpine para trabajar sobre los problemas detectados durante el viernes antes de definir su posición en la grilla.

La carrera se disputará el domingo 29 desde las 13 en el trazado de 5,4 kilómetros y 16 curvas. Será la tercera participación de Colapinto en Qatar, escenario en el que todavía no consiguió sumar puntos.