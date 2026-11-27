La delegación argentina ya aseguró su primera plaza en la cita que se llevará a cabo en la ciudad estadounidense.

El tirador Alexis Eberhardt obtuvo la primera plaza olímpica argentina para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con su notable actuación en el rifle de aire masculino 10 metros del Campeonato de las Américas, que se está disputando en Lima, Perú.

Con 27 años, el atleta oriundo de la ciudad de San Carlos, provincia de Santa Fe, se transformó así en el primer representante de Argentina en asegurar su lugar en la próxima cita olímpica, que se desarrollará entre el 14 y el 30 de julio de 2028 en la ciudad estadounidense. El deportista argentino, bicampeón suramericano en los 50 metros rifle tres posiciones, sobresalió en su categoría quedándose con el primer puesto del podio y la medalla de oro con un registro de 247.5.

Durante la competencia, Eberhardt alternó entre el tercer y el cuarto puesto en la mayor parte de la prueba. El cambio se produjo en la penúltima serie cuando logró puntuaciones de 10,7 y 10,8 que lo colocaron en la primera posición. En la serie definitiva certificó el triunfo con un registro de 10,9, con el que se quedó con el oro continental.

Detrás de Eberhardt quedaron los mexicanos Edson Ramírez (246.2) y Carlos Quezada (225.3), quienes obtuvieron las medallas de plata y bronce, respectivamente.

Quién es Alexis Eberhardt, el tirador que se clasificó a los JJOO de Los Ángeles 2028

Lo JJOO de 2028 no será la primera experiencia olímpica para el tirador. Alexis Eberhardt ya había representado a la Argentina en Tokio 2020, aunque no compitió en París 2024. En la cita japonesa disputó tres pruebas de tiro deportivo: terminó 33° en rifle de aire a 10 metros masculino, 34° en rifle tres posiciones a 50 metros masculino y 27° en rifle de aire a 10 metros mixto, en la que compartió equipo con Fernanda Russo.

El deportista llega a este nuevo logro tras una destacada actuación en los Juegos Suramericanos disputados este año en Santa Fe, donde obtuvo la medalla dorada en la prueba de 50 metros rifle tres posiciones y el bronce en rifle de aire masculino a 10 metros. A esos resultados se suman otras cuatro medallas de oro y una de plata conseguidas en los Suramericanos de Cochabamba 2018 y Asunción 2022, que conforman un historial deportivo sólido para el tirador santafesino.

Eberhardt inició su historia en este deporte en 2012, cuando reabrió el Tiro San Carlos y, ese mismo año, el tiro deportivo fue incorporado a los Juegos Evita. Allí participó por primera vez y consiguió la victoria.

Alexis nunca dejó de estar ligado a las tareas rurales. “Trabajo en el campo familiar”, explicó hace poco, en ocasión de los Juegos Suramericanos, en una nota con el diario Clarín. En el establecimiento de San Carlos Norte trabajan tres integrantes de la familia y todos participan de las distintas actividades. Así, mientras representa a la Argentina en competencias internacionales, Alexis continúa siendo un trabajador rural más dentro del emprendimiento rural de su familia.